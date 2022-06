Természetes antihisztaminok allergia ellen: az 5 legjobbat mutatjuk

Az allergia egy biológiailag célszerűtlen, bizonyos szempontból haszontalan immunreakció. Valamilyen idegen inger hatására a szervezet elhárító mechanizmusa túlzottan vagy nem megfelelő irányban aktiválódik – úgy is mondhatjuk, hogy az immunrendszer túllő a célon –, ami kellemetlen tünetekkel, egyebek mellett köhögéssel, nehézlégzéssel, orrfolyással, orrdugulással, szemviszketéssel, kipirosodott szemekkel jár.

A probléma kezelése leggyakrabban antihisztaminokkal történik, amelyek úgy csillapítják a panaszokat, hogy blokkolják az allergiás reakció során felszabaduló hisztamint. Bár ezek a készítmények valóban hatékonyak, szedésük mellékhatásokkal, például álmossággal, hányingerrel járhat. A Medical News Today 5 természetes alternatívát ajánl azoknak, akik valamilyen okból kifolyólag lecserélnék a gyógyszereket, vagy egyszerűen csak kiegészítő terápiás módszert keresnek.

Ha nem kezeljük az allergiát, megkeserítheti a mindennapokat. Fotó: Getty Images

C-vitamin

A C-vitamin nemcsak az immunrendszert erősíti, hanem természetes antihisztaminként is működik. Egy 2018-as kutatásban azt vizsgálták, mennyire hatékony a C-vitamin az allergia kezelésében. A szakemberek megállapították, hogy az oxidatív stressz kulcsszerepet játszik az allergiás megbetegedések kialakulásában – és mivel a C-vitamin rendkívül erős antioxidáns, illetve gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, az allergia kezelésében is segíthet.

A kutatók megfigyelték, hogy az intravénásan adott nagy dózisú C-vitamin csökkentette a résztvevők allergiás tüneteit. Arról is beszámoltak továbbá, hogy a C-vitamin-hiány allergiás megbetegedésekhez vezethet. Egy másik, 2000-ben készült tanulmányból pedig az derült ki, hogy napi 2 gramm C-vitamin szedése antihisztaminként hat.

A C-vitamin számos gyümölcsben és zöldségben megtalálható (paprika, brokkoli, sárgadinnye, karfiol, kivi, eper, paradicsom, citrusfélék), de étrend-kiegészítő formájában is be lehet vinni a szervezetbe.

Vörös acsalapu

A vörös acsalapu az őszirózsafélék családjába tartozó növényfaj, amely hegyvidéki patakok, források partjain, nedves réteken terem. Kutatások szerint segíthet a szénanátha, más néven allergiás nátha kezelésében. Egy 2007-es tanulmányból – amely több korábbi, gyógynövényekkel kapcsolatos vizsgálat eredményeit összegezte – az derült ki, hogy a vörös acsalapu hatékonyabban enyhíti az allergiás tüneteket, mint a plaecbo, vagy ugyanolyan hatékonyan, mint az antihisztamin hatású gyógyszerek. A tanulmány szerzői ugyanakkor rámutattak, hogy a vizsgálatok közül néhányat vörös acsalaput tartalmazó termékek gyártói finanszíroztak, ezért további független kutatásokra van szükség.

A National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) szerint a legtöbben jól tolerálják a vörös acsalaput, mivel azonban lehetnek mellékhatásai is, alkalmazásáról érdemes egyeztetni a kezelőorvosunkkal.

Bromelain

A bromelain egy enzim, amelynek legismertebb természetes forrása az ananász, emellett kaphatóak bromelaintartamú étrend-kiegészítők is. Egy 2013-ban, egereken végzett vizsgálat során megállapították, hogy a bromelain gyulladáscsökkentő és antiallergén hatásának köszönhetően enyhítheti az allergiás tüneteket. Kiemelendő ugyanakkor, hogy egyeseknél a bromelain szájon át történő pótlása mellékhatásokat okozhat, például változás állhat be a menstruációban, emésztési zavar, szívritmuszavar jelentkezhet. A vörös acsalapuhoz hasonlóan tehát ebben az esetben is fontos az orvossal való konzultáció.

Probiotikumok

A probiotikumok olyan mikroorganizmusok, amelyek segítenek a bélbaktériumok egészséges egyensúlyának fenntartásában. Mivel támogatják az immunrendszer normál működését, hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szervezetünk minél hatékonyabban vegye fel a harcot az allergia ellen. Az NCCIH megjegyzi, hogy a probiotikumokkal kapcsolatos bizonyítékok vegyesek, így előfordulhat, hogy egyes probiotikumok jótékonyan hatnak a problémára, míg másoknál nem érzünk változást.

Quercetin

A quercetin egy antioxidáns flavonoid, amely számos növényben és élelmiszerben megtalálható. Az NCCIH a quercetinnel kapcsolatban is felhívta a figyelmet arra, hogy a bizonyítékok vegyesek, de tény, hogy több kutatás szerint is segíthet az allergiás tünetek enyhítésében. Egy 2016-os vizsgálat eredményei azt sugallják, hogy antiallergén és antihisztamin hatású lehet, egy 2007-es, állatokon végzett kísérletben pedig azt állapították meg a kutatók, hogy csökkentheti az allergia légúti tüneteit egereknél.

Remek természetes quercetiforrás az alma, a brokkoli, a szőlő, a ginkgo biloba, a zöld tea, a paprika, valamint a vöröshagyma. Quercetintartamú étrend-kiegészítőket szintén találhatunk a patikák, boltok polcain, ezek a tapasztalatok szerint hatékonyabban lehetnek az allergia kezelésében, hiszen nagyobb mennyiségben tartalmazzák az említett flavonoidot, mint az élelmiszerek, növények.

A quercetin szedése a többség számára biztonságos, mindazonáltal előfordulhat, hogy valakinél fejfájást és végtagzsibbadást okoz. A nagyon nagy dózisok, különösen hosszú távú szedés esetén, vesekárosodást idézhetnek elő. Kérjük ki orvosunk tanácsát az alkalmazását illetően!