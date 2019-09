Gyógyszerek, melyektől fáradtak leszünk

Antidepresszánsok

Különösen nők számára írják fel ezeket gyakran, de nem mindenki tudja, hogy a legtöbb fajtának fáradékonyság, gyakori álmosságérzet a mellékhatása. Mivel ezek a szerek általában a szerotonin nevű hormon termelődését szabályozzák, könnyen el is álmosíthatnak. Ilyen esetekben beszéljünk az orvosunkkal, mert vagy másik gyógyszert írhat fel, vagy módosíthatja a jelenlegi adagolását olyan módon, hogy a legjobban illeszkedjen a napirendünkhöz.

Mit kell tudnunk a depresszió gyógyszeres kezeléséről? Részletek itt.

Antihisztaminok

Az allergiagyógyszerek sokakra gyakran úgy hatnak, mintha altatót vettek volna be, mivel blokkolják a hisztamint, amely energiát ad, és az agyi funkciók normál működéséért is felelős. A hisztamin blokkolásával tehát együtt járhat az álmosságérzet, ezért érdemes az allergiagyógyszerekkel is kísérletezni. Hatásuk az egyéni tolerancia miatt attól is függ, hogy esetleg milyen más szereket szedünk mellettük.

Egyes gyógyszerek mellékhatásként álmosságot, fáradtságot okozhatnak

Vérnyomásra szedett gyógyszerek

Az úgynevezett béta-blokkolók is meglehetősen fel tudják borítani a szervezet energiaháztartását. Ezek csökkentik az adrenalintermelődést, lassítják a szívverést, és ezzel együtt mellékhatásként csökkentik az energiaszintet is. Egyeseknél segíthet az adagolás megváltoztatása, de ezzel kapcsolatban minden esetben kérjük ki az orvosunk tanácsát!

Szorongásoldó gyógyszerek

Sokkal gyakrabban írják fel ezeket a készítményeket, mint gondolnánk, és nagyon gyakran okoznak szinte leküzdhetetlen kimerültséget, fáradtságot. Éppen ezért fontos, hogy az ilyen jellegű szereket nagyon körültekintően adagoljuk, és több fajtát is próbáljunk ki. Megeshet, hogy hónapokra lesz szükség, mire orvosunkkal közösen megtaláljuk a számunkra leginkább megfelelőt.

Forrás: prevention.com