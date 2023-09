Pollenhelyzet: rossz hír a parlagfű-allergiásoknak

A naponta frissülő pollennaptár szerdai adatai szerint a szezonja csúcsán járó parlagfű pollenkoncentrációja országosan a nagyon magas tartományban alakul. Emellett a virágzásuk csúcsidőszakán már túljutott csalánfélék, a kenderfélék és a disznóparéj- és libatopfélék virágpora közepes mennyiségben van jelen a levegőben.

A száraz, meleg időjárás sajnos kedvez az allergén növényeknek Fotó: Getty Images

Tetőzik a parlagfű pollenszórása

A tájékoztatás szerint a száraz, meleg időjárás igencsak kedvez a pollenszórásnak, így az elkövetkező időszakban erős pollenterhelés várható. „Az elmúlt héten az esőzések és a lehűlés hatására a parlagfű pollenkoncentrációja jelentősen csökkent, azonban az időjárás felmelegedésével ismét felerősödött a pollenterhelés” – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss Facebook-posztjában. Mint írták, az Aerobiológiai Hálózat mérési eredményei alapján az idei parlagfű-pollenszezon erősebb lesz, mint amilyen a tavalyi volt.

A már említett allergének mellett a kenderfélék, az üröm, a pázsitfűfélék, az útifű, a lórom, az ernyősvirágzatúak, illetve a rézgyom és a szerbtövis pollenszemei is okozhatnak kellemetlen napokat az allergiásoknak – bár ezek most csupán alacsony, esetenként közepes mennyiségben vannak jelen a levegőben. Helyenként még jelen lehet a levegőben a ciprus- és tiszafafélék, a hárs, illetve a fenyőfélék virágporából is néhány szem. Az NNGYK polleninformációiból továbbá az is kiderült, hogy a kültéri allergén gombák közül az Alternaria most spóraszáma országosan közepes-magas, míg az Epicoccumé alacsony-közepes szintet ér el.

Erős tünetek jelentkezhetnek

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, az allergiás reakció akkor lép fel, amikor az immunrendszer érzékenyen reagál egyes – egyébként ártalmatlan – anyagokra, például a pollenekre. A parlagfűre érzékenyeknél ebben az időszakban közepes vagy erős tünetek jelentkezhetnek. A leggyakoribb allergiás tünetek közé tartozik a torokkaparás, a tüsszögés, az orrdugulás, az orrfolyás, az orr- és szemviszketés, valamint a könnyezés. A panaszok a pollenkoncentráció emelkedésének hatására tovább fokozódhatnak.