Meglepő dolog enyhíthet a bőrallergián

A rostban gazdag étkezés egészségügyi hatásaival számos kutatás foglalkozott már. Ezek megállapították, hogy a rostdús étrend a többi között hozzájárul az egészséges emésztéshez és a normális testsúly fenntartásához, illetve segíthet megelőzni olyan betegségeket is, mint például a diabétesz vagy az aranyér. A Monash Egyetem frissen publikált tanulmánya most azt is megállapította, hogy a rostok erjedése a bélben védelmet nyújthat az allergiás bőrtünetek kialakulása ellen. A kutatás a szakemberek szerint új lehetőségeket nyújthat az allergia megelőzésére vagy kezelésére.

A bőr egészségét is védhetik a rostok

Ben Marsland professzor, a Central Clinical School's Department of Immunology munkatársa a Lausanne-i Egyetemi Kórház (CHUV) svájci kollégáival együtt kimutatta, hogy miközben a rostokat lebontják a bélbaktériumok, olyan rövid láncú zsírsavak (SCFA) termelődnek (mint például a butirát), amelyek védhetnek az atópiás dermatitisz ellen. A hatást állatkísérletekkel igazolták, a tanulmányban erjeszthető rostokban gazdag táplálékkal etettek egereket, melyeknél csökkent az allergiás bőrgyulladás mértéke. A tanulmány eredményei a Mucosal Immunology folyóiratban jelentek meg.

Az élelmi rostok fogyasztása a bőr egészségét is segíthetik. Fotó: Getty Images

Az atópiás dermatitisz az egyik leggyakrabban előforduló gyermekkori bőrbetegség. Érzékeny, száraz, pörkös bőr, időszakonként fellobbanó heves bőrgyulladás, felhólyagzott, nedvedző bőrkiütés, heves viszketés jellemzi. Az öröklött hajlamon kívül számos tényező felelős az atópiás dermatitisz kialakulásáért. Különösen gyermekkorban kell nagyon odafigyelni a táplálkozásra: ha a bőrtünetek egy új ételféleség bevezetésekor jelentkeznek, gondolni kell ételallergiára is.

Köztudott, hogy a bél mikrobiomja az immunrendszer működését is befolyásolhatja, a bőrre gyakorolt ​​hatása eddig kevésbé volt ismert. A tanulmányt készítő csoport korábban is vizsgálta a rövid láncú zsírsavak szív- és érrendszert, illetve tüdőt érintő hatásait, ezért úgy gondolták, hogy a bőr egészségét is befolyásolhatják. Úgy tűnik, a rostok kiváltotta folyamatok az immunrendszer működését is befolyásolják, ez pedig a bőr védő funkcióit is elősegítette. A kutatók most azt is vizsgálnák, hogy a rostdús étrend segíthet-e az olyan gyerekeknek, akik más típusú allergiákban is szenvednek.