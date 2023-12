Ezekre ügyelj szilveszterkor ételallergiásként vagy -intoleránsként

A karácsonyról megmaradt finomságok mellett a szilveszteri ünneplésre készített nyalánkságoknak sem könnyű ellenállni. Ha azonban van valamilyen ételallergiánk vagy -intoleranciánk, akkor az egészségünk érdekében jobban járunk, ha felvértezzük magunkat egy jó nagy adag önmegtartóztatással – különben komoly rosszullét lehet az évbúcsúztatás vége, és nem csak a macskajaj miatt.

Ezért veszélyes, ha „bűnözünk”

A diéta be nem tartása, vagyis a tiltott ételek fogyasztása a glutén- vagy laktózérzékenységgel élők, valamint a tej- vagy tojásallergiások esetében számos kellemetlenséget okozhat, egyebek mellett az alábbiakat:

gyomor- és bélrendszeri problémák;

hasi fájdalmak;

puffadás;

hányinger;

hasmenés.

Az ételallergiásoknál ráadásul komoly allergiás reakció, vagy akár súlyos és életveszélyes anafilaxiás sokk is kialakulhat, ha az adott allergén bejut a szervezetbe. „Glutén- és laktózérzékenység esetén a diéta konstans be nem tartása komoly bélrendszeri szövődményekhez, míg ételallergiák esetén allergiás szövődményekhez vezethet. Hosszú távon ugyanakkor mindkét esetben komoly gyulladás alakulhat ki a szervezetben, valamint nehézségekbe ütközhet egyes tápanyagok felszívódása is” – magyarázta Bakonyi Melinda, a Czeizel Intézet dietetikusa.

A diéta be nem tartása súlyos egészségügyi kockázatokat hordoz magában. Fotó: Getty Images

Mire figyeljünk, ha ételallergiával vagy -intoleranciával élőt látunk vendégül?

Ha szilveszterkor ételallergiával vagy -intoleranciával élő vendégünk is lesz, nagyon fontos, hogy már jó előre beszéljünk vele ételintoleranciájáról vagy -allergiájáról, és kérdezzük meg, pontosan milyen specifikus ételeket vagy összetevőket kell elkerülnie. A számára is biztonságos menü összeállításához pedig a következőket javasolja a dietetikus:

Ellenőrizzük az élelmiszercímkéket, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az ételek nem tartalmaznak olyan összetevőket, amelyek problémát okozhatnak az ételintoleranciával vagy ételallergiával élő vendégnél!

Az érintettnek külön edényekben, vágódeszkán és eszközökkel készítsük az ételt, hogy megakadályozzuk a keresztszennyeződéseket!

Tegyünk kis cédulákat a felkínált ételek mellé, amelyeken feltüntetjük az összetevőket! Így mindenki könnyen azonosíthatja, melyik étel alkalmas az ételintoleranciával vagy -allergiával élő vendégnek.

Az általunk megkérdezett dietetikus arra is kitért, hogy manapság széles körben elérhetőek olyan lisztkeverékek, valamint tej- és tojáshelyettesítők, amelyek hasonló minőséget biztosítanak egyes ételek elkészítése során, mint az eredeti receptúrában leírt hozzávalók. Érdemes például körülnézni a hipermarketek „mentes” részlegein, mert nagyszerű alapanyagokat találhatunk, amelyek segítségével megpróbálkozhatunk a hagyományos receptek allergénmentes változatának elkészítésével is. Például a mézeskalácsot vagy a kókuszgolyót is elkészíthetjük glutén-, laktóz- és tojásmentesen is. A gyümölcssaláta azonban egy jolly joker – mindenki szereti, ráadásul garantáltan glutén-, tojás- és tejmentes.

Az is fontos, hogy elkerüljük a túlevést

Azonban nem csak ételallergiásként és -intoleránsként fontos odafigyelni a tudatos étkezésre. Akármilyen étrendet is követünk, a legjobb, ha az ünnepi időszakban is követjük az egészséges táplálkozás alapelveit.

Nem jó taktika például, ha direkt éheztetjük magunkat a nagy lakomázások érdekében, ezért semmiképpen se teljesen üres gyomorral üljünk az ünnepi asztalhoz! Reggelizzünk valami könnyen emészthetőt, tízóraira pedig együnk néhány hasábnyi nyers répát vagy egy-két mandarint” – javasolta Bakonyi Melinda.

A túlevés elkerülése érdekében az egyik leglényegesebb szabály, hogy ügyeljünk az adagokra, vagyis ne szedjünk hatalmas adagokat egyszerre, és inkább használjunk kisebb tányérokat! Fontos az is, hogy lassan együnk, és minden falatot alaposan rágjunk meg! Emellett érdemes példát venni a japánokról is, akik akkor fejezik be az étkezést, amikor már 80 százalékig jóllakottnak érzik magukat.

„Mindezek mellett próbáljunk az ünnepi tányéron is egyensúlyt tartani! Szerepeljen fehérje, szénhidrát és sok-sok zöldség a tányéron. Fontos továbbá a folyadékfogyasztásra is odafigyelni, ugyanis a szomjúságérzet gyakran éhségérzetként jelentkezik. Érdemes folyamatosan hidratáltnak lenni, és étkezések között is sok vizet fogyasztani” – tette hozzá a Czeizel Intézet dietetikusa.