Ez a két allergén kínozza most a legtöbb embert

Már most szinte minden járdaszegély mentén látható a platánfák barnás, szúrós lehullott virága, amely pollenszezon első allergénjei közé tartozik. Azonban már egy, a platánnál sokkal erősebb allergén, a nyírfa is virágzik, és pollenje már szinte az egész országban jelen van a levegőben, többnyire közepesen magas vagy extrém magas koncentrációban – hangzott el az RTL Híradó riportjában.

A könnyezés és a szemviszketés is gyakori allergiás tünet. Fotó: Getty Images

Vigyázat, keresztallergia!

Fontos tudni azt is, hogy a nyírfaallergiások körében könnyen kialakulhat úgynevezett keresztallergia is. Ez azt jelenti, hogy ha az érintettek például diót, mogyorót vagy almát esznek, akkor úgynevezett orális allergia szindróma alakulhat ki náluk. „Ez azt jelenti, hogy (az allergiás személy) nemcsak tüsszög és folyik az orra, hanem egy égő, bizsergő érzést érezhet a szája körül vagy a szájában” – magyarázta dr. Novák Zoltán, a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság elnöke.

Mérsékelhetők a panaszok

A szakember ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy néhány praktika bevetésével hatékonyan csökkenthetjük a kellemetlenségeket. Sokat segíthet például ilyenkor az orrüregek átmosása, de a tengervizes orrspray-k használata is jól enyhítheti a szénanáthás tüneteket. Komolyabb tünetekkel azonban mindenképpen forduljunk allergológushoz!

Az allergiások száma egyébként évről évre folyamatosan növekszik. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ráadásul arra számít, hogy 2050-re már minden második ember ezzel a problémával fog küzdeni. Novák doktorúr szerint a klímaváltozás is jelentősen megemeli az allergiások számát, ugyanis akár 60-80 nappal is hosszabbá válhat az irritáló növények pollenszórási szezonja.

