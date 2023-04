Ha valaki allergiás, annak jobban oda kell figyelnie egyes dolgokra az életében, mint másnak. A legtöbb allergia esetén az a biztos módszer, ha elkerüljük az allergént, ez viszont nem minden esetben kivitelezhető. Az is lehet, hogy kifejezetten problémát okoz az ismerkedés során. Az ilyen eseteket az Atlanta Allergy gyűjtötte össze.

Amikor a háziállat a problémás

Új partnerünk háziállata is konfliktusforrás lehet, ha allergiásak vagyunk a macskákra vagy a kutyákra például. Ilyenkor az sem megoldás, ha a kedvenc egy másik szobában van, vagy esetleg kopasz, mivel a közhiedelemmel ellentétben nem csak az állat szőre a bűnös. Valójában a nyála, illetve az apró hámsejtek is tartalmazzák az allergént, így azok még jóval a kisállat távozása után is a lakásban maradnak. Ilyenkor érdemes orvossal konzultálni, hogy milyen megoldást javasol a tünetek ellen.

Konfliktusforrás lehet a kedvenc. Fotó: Getty Images.

Amikor nem lehet randizni a jó időben

Sajnos a szezonális allergia már akár februártól problémát okozhat az érintetteknek, ezért sokaknak le kell mondaniuk a szabadban sétálásról. Ilyen esetben is érdemes orvoshoz fordulni a megfelelő antihisztaminért.

Amikor nem lehet bármit enni

Az ételallergia sok odafigyelést igényel az érintettektől. Azonban ha valaki korábban nem találkozott ezzel a problémával, nem feltétlenül érti, miért kell ezzel annyit foglalkozni. Ilyen esetben a kommunikációban rejlik a megoldás: az a járható út, hogy az allergiás fél türelmesen elmagyarázza a helyzet komolyságát, a másik fél pedig bátran fel meri tenni a kérdéseit.

Sokan például abban a hitben élnek, hogy egy falat semmiből sem árthat, pedig az is lehet végzetes kimenetelű. Az sem mindegy például, hogy a partner mit evett, mert a nyálában maradhattak allergének, ezek pedig csókkal is átadhatók. A közös főzés is sokat segíthet a téma megértésében.

Amikor kiütések, ekcémák jelennek meg

Sajnos az allergia bármilyen életkorban kialakulhat. Így az is lehet, hogy a kapcsolat elején jelentkeznek rajtunk tünetek, például viszketés, kiütés jelenik meg a bőrön. Ez esetben ajánlott orvoshoz fordulni, mert valószínűleg az új párunk visel valamit (parfüm, kölni stb.), amire allergiások lettünk.

