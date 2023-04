Az ételallergiával kapcsolatban a MedicalNewsToday, a FoodAllergy és az American Family Physician gyűjtötte össze a leggyakoribb tévhiteket. Azok számára is fontos ezeknek a tisztázása, akik személyesen nem érintettek, hogy véletlenül se okozzanak problémát azoknak, akik valamilyen allergiától szenvednek.

Az ételallergia nem annyira veszélyes

Sokan lebecsülik az allergiák jelentőségét. Tény, hogy sok esetben "csak" kellemetlen tüneteket okoz, de súlyosabb esetekben anafilaxiát is okozhat, ami miatt a beteg nem tud lélegezni. Ilyen esetekben életmentő lehet egy epinefrin injekció (ezt sokan állandóan maguknál tartják), de a beadása után is kórházba kell menni, mert órákkal később is újra megjelenhetnek a tünetek.

"Egy falat nem árthat."

Sajnos a kis mennyiségű allergén is kiválthat súlyos reakciókat. Azt is el kell kerülni, hogy egy tányérra kerüljön a fogyasztható étel és az, amire allergiás az ember, mert előbbire is kerülhetnek allergének érintkezés révén. Ezért teljes mértékben ki kell zárni az étrendből ezeket az ételeket.

Csak gyerekkorban alakulhat ki

Sajnos ez nem igaz, bármely életkorban allergiásak lehetünk.

Minden esetben egész életre szól

Szerencsére az, ha valaki gyerekkorában allergiás valamire, még nem jelenti azt, hogy egész életében ezzel kell élnie. A tej-, tojás-, szójaallergia például általában "kinőhető", de a mogyoró- és diófélék, vagy a halak okozta allergia egy életre szól.

Az allergia és az intolerancia ugyanaz

Ugyan sokan szinonimaként gondolnak rájuk, az allergia és az intolerancia nem ugyanazt jelenti. Allergia esetén ugyanis az immunrendszer ad túlságosan erős választ valamilyen fehérjére, ami akár végzetes is lehet. Intolerancia esetében az immunrendszer nem játszik szerepet a folyamatban, lassabban okoz tüneteket, illetve nem is életveszélyes.

Az allergiásoknak mindig figyelniük kell arra, hogy mit fogyasztanak. Fotó: Getty Images.

Egyesek allergiások a cukorra

Nincs olyan, hogy valaki allergiás a cukorra. Olyan esetek vannak, amikor az emésztőrendszernek a tejben lévő cukor lebontásával van problémája. Ez viszont laktózintolerancia, ami nem egyenlő az allergiával.

Mindig ugyanúgy reagál a szervezet

Kiszámíthatatlan, hogyan reagál a szervezet az allergénekkel való találkozásra. Nem alapozhatunk arra, hogy mindig enyhe lesz, mert korábban "megúsztuk" némi hasfájással. Bármikor súlyosbodhat vagy enyhülhet az immunrendszer reakciója. Az allergiásoknak mindig figyelniük kell arra, hogy mit fogyasztanak.

A legtöbb gyerek a földimogyoróra allergiás

Bár a földimogyoró is a leggyakoribb, allergiát okozó ételek között van, a kisgyerekeknél a tejallergia fordul elő a legtöbbször.

Ha valamiben általában nincs allergén, akkor sosincs benne

Sajnos attól, hogy valamilyen ételben eddig nem találkoztunk a számunkra veszélyes allergénnel, még nem jelenti azt, hogy nem is fogunk. Mindig olvassuk el a címkét, illetve étteremben kérdezzük meg személyzetet a fogásokkal kapcsolatban!

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!