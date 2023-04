Természetesen az allergiásoknak is jár a megérdemelt pihenés és kiruccanás, bizonyos dolgokat viszont kétszer meg kell gondolniuk. Most az amerikai járványügyi központ (CDC) ajánlásai alapján azokat a szempontokat vesszük sorra, amelyeket az allergiásoknak és családtagjaiknak fokozottan figyelembe kell venniük utazás során.

Indulás előtt

Tervezéskor alaposan utána kell néznünk a kinézett helynek, akármilyen allergiánk is van. Arról is gondoskodjunk, hogy legyen nálunk elegendő gyógyszer, szükség esetén inhalátor, epinefrin injekció, illetve egy nemzetközi, angol nyelvű igazolás a kezelőorvosunktól. Ne centizzük ki, ne csak az utazás idejére elegendőt vigyünk, hanem pár nappal többre valót, ha esetleg késne vagy eltörölnék a hazafelé tartó járatunkat.

Ne feledkezzünk meg a biztosításról sem! Ha van valamilyen élet- vagy balesetbiztosításunk, akkor is érdemes kötni az út idejére egyet. Ezekben egyrészt a külföldi orvosi ellátást is állják, másrészt egyéb probléma esetén (csomagelvesztés például) is jól jöhet.

Légúti allergia esetén kerüljük az olyan országokat, ahol nagy a légszennyezettség. Ha például macskára vagyunk allergiásak, akkor ne olyan szállást válasszunk, ahova kisállatot is lehet vinni.

Az allergia külföldre is jön velünk. Fotó: Getty Images.

Az út alatt

Ételallergia esetén mindig nézzünk alaposan utána mindennek, amit fogyasztani készülünk. Könnyen lehet, hogy egy bizonyos étel- vagy italfajta itthon a számunkra veszélyes allergén nélkül kapható, külföldön viszont nem. Mindig olvassunk el a címkét!

Inkább vigyünk magunkkal saját nasit a repülőgépre is, ha véletlenül nem lenne számunkra megfelelő fogás a kínálatban. Kerüljük az utcai árusokat (street foodot), mert ott kevésbé valószínű, hogy ellenőrizni tudjuk az összetevőket.

Külföldi út esetén angolul nagy valószínűséggel mindenütt meg tudjuk ezeket kérdezni a személyzettől egy étteremben, büfében. Fontos viszont, hogy a biztonság kedvéért a partnerünk, útitársunk is megtanulja ezeket. Így ha megtörténne a baj, pontosan tudja tájékoztatni a mentőket és az orvosokat.

