Áttörés jöhet a legveszélyesebb allergia kezelésében

A mogyoróallergia az egyik leggyakoribb, egyben legveszélyesebb táplálékallergia. Az Egyesült Államokból származó adatok szerint a gyerekek 2 százaléka érintett benne, akiknél akár egészen csekély mennyiségű mogyoró elfogyasztása is életveszélyes reakciót válthat ki. Immunrendszerünk a mogyorótartalmú ételek hatására gyulladásos kaszkádot indít be, ezáltal bőrkiütések, zihálás és egyéb, még súlyosabb panaszok jelentkezhetnek. Egyes esetekben idővel ki lehet úgymond nőni a mogyoróallergiát, de vannak, akiknek hosszú távon is óvakodniuk kell az allergéntől, illetve életmentő orvosságot maguknál hordaniuk az esetleges vészhelyzetekre.

Tavaly az egész országot megrázta egy hétéves kisfiú tragédiája, akinek a szervezete egy mogyorós süteményre reagált váratlanul hevesen.

Az allergiás betegségre nem létezik gyógymód, ugyanakkor úgynevezett deszenzibilizáló kezelésekkel lehetséges enyhíteni a tüneteket. Leegyszerűsítve, ilyenkor a beteg szervezetét kis dózisban hosszabb ideig kiteszik az adott allergénnek, jelen esetben a mogyoró problémát okozó fehérjéinek. Az immunrendszer így lassanként hozzászokik ahhoz, és kevésbé fog hevesen reagálni, ha a jövőben érintkezik vele. Mint azt az AP hírügynökség írja, az amerikai gyógyszerügynökség (FDA) 2020-ban engedélyezett egy orális immunterápiát mogyoróallergiára, amely viszont egyelőre csupán a 4 és 17 év közötti korosztály számára érhető el.

Allergiásoknál akár egészen kis mennyiségű mogyoró elfogyasztása is súlyos reakciót válthat ki. Fotó: Getty Images

Bőrtapasz segíthet tréningezni az immunrendszert

Ígéretes eredményeket hoztak viszont az előrehaladott klinikai kísérletek egy bőrtapasz esetében, amelyet a francia DBV Technologies fejlesztett ki. A kezelés ugyanazon az elven működik, csupán itt nem szájon át adják a gyerekeknek a mogyoró allergénjét, hanem a tapaszt vonják be vele, hogy aztán a bőrre helyezve fokozatosan felszívódjon. A tapaszt naponta kell frissre cserélni, és a gyerekek lapockája mellé javasolt feltenni, ahonnan nem tudják maguktól levenni.

A francia cég összesen 362 mogyoróallergiás csecsemőt vont be az eszköz placebokontrollált tesztelésére. Arra voltak elsősorban kíváncsiak, hogy milyen adagolásban tudja még tolerálni a gyerekek szervezete a problémás mogyorófehérjét. Egy év használat után úgy tapasztalták, hogy nagyjából az így kezelt gyerekek kétharmada tudott biztonságosan elfogyasztani a korábbinál több mogyorót, átlagosan három-négy szemet. A placebót kapó csoportban csupán a gyerekek harmadáról lehetett ugyanezt elmondani. Dr. Matthew Greenhawt allergológus, a kutatás egyik vezetője szerint utóbbi gyerekek nagy valószínűséggel azok közé tartoznak, akik idővel egyébként is kinövik majd a mogyoróallergiát.

Ami a biztonságot illeti, a résztvevők közül négy gyermeknél jelentkezett a kísérlet közben anafilaxia a tapasz használatához köthetően. Hármuknál adrenalinalinjekcióval csillapították a súlyos allergiás reakciót, míg egyiküket ki kellett zárni a kutatásból. Előfordultak olyan esetek is a vizsgálat időtartama alatt, amikor a gyerekek véletlenül mogyorótartalmú élelmiszer fogyasztottak. Ezek a balesetek lehetőséget teremtettek arra viszont, hogy a kutatók megfigyeljék: a tapaszt használók körében ritkábban jelentkeztek ilyenkor allergiás reakciók, mint a kontrollcsoportban. Összességében a kezelés leggyakoribb mellékhatásának a bőrirritáció bizonyult az alkalmazás helyén. A kísérlet eredményeiről a New England Journal of Medicine című folyóiratban jelent meg részletes tanulmány.

A bőrön keresztüli kezelésnek akadnak fontos előnyei

Dr. Alkis Togias, az amerikai egészségügyi kormányügynökség (NIH) szakértője szerint az eredmények „jót jelentenek a csecsemők és családjaik számára, hiszen egy újabb lépést tettünk egy olyan jövő felé, ahol több kezelési lehetőség áll majd a rendelkezésünkre a táplálékallergiákkal szemben”. Togias szerint korai lenne még összehasonlítani az orális és a bőrtapaszos immunterápiát, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy mindkettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Úgy tűnik például, hogy bár az orális kezelés erősebb, de több a mellékhatása is. A DBV Technologies közlése szerint az FDA további biztonsági ellenőrzéseket kért, mielőtt engedélyezné a termék forgalmazását az amerikai piacon. Eközben a cég már azt is vizsgálja, hogy a tapasz miként alkalmazható a 4-7 éves korosztályban.

