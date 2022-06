Allergiát okozó gyümölcsök és zöldségek

A súlyos pollenallergiában szenvedők jól tudják, hogy a pollenszezon kezdetével kellően óvatosnak kell lenniük, hogy napjaik ne a szénanátha okozta kellemetlenségek elviselésével teljenek. Ma már szerencsére sokféle allergia elleni szer kapható, melyek sikeresen enyhítik a tüneteket, ám azt csak kevesen tudják, hogy ilyenkor a táplálkozáson is szükséges egy kicsit módosítani.

Mire kell figyelni allergiásként?

Általános szabály, hogy allergiás időszakban az érintettek kerüljék a magas hisztamin-tartalmú ételek fogyasztását, melyek növelik a szervezetben már felhalmozódott hisztamin mennyiségét, és bizony súlyosbíthatják a tüneteket is. Lehet, hogy úgy érezzük, az allergiás szer hatására jobban vagyunk, de ha nem megfelelően étkezünk, a panaszok sajnos ismét megjelenhetnek. Érdemes kerülni tehát a halakat, a penészes sajtokat, a paradicsomot, a citrusféléket, a mogyorót, kávét, csokoládét, alkoholt.

Bizonyos gyümölcsök keresztallergiát válthatnak ki, és súlyosbíthatják a már meglévő panaszokat is. Fotó: Getty Images

A keresztallergiával is számoljunk

De sajnos számolni kell a keresztallergia esetével is, amely bár csak az allergiások 5-10 százalékánál fordul elő, mégis komoly problémákat okozhat. Keresztallergia esetén az érintett egyén két, kémiai szerkezetében hasonló anyaggal találkozik, amelyet a szervezet nem tud megkülönböztetni egymástól, és mindkettőre allergiás reakcióval válaszol.

Míg a légúti allergia elsősorban tüsszögéssel, szemviszketéssel, orrfolyással, torokkaparással jár, addig a keresztallergia elsősorban a szájüregben fejti ki tüneteit viszketés, ajak-vagy nyelvduzzanat, garatvizenyő, esetleg hasi görcsök formájában.

A legismertebb keresztallergia a parlagfű-görögdinnye allergia, de parlagfű esetén vigyázni kell a sárgadinnyével, a paradicsommal és az uborkával is. Diófélékre való allergia esetén kerüljük a búzát, a rozst, a mogyorót, a szezámmagot és a mákot, nyírfaallergia esetén pedig a mogyorót, mandulát, diót, almát, körtét, cseresznyét, meggyet, a barackot és a burgonyát is.

A parlagfűhöz hasonlóan fekete üröm allergiában is sokan szenvednek, és a keresztallergiát kiváltó alapanyagok száma is igen tetemes. Kerülni kell a paradicsomot, paprikát, répaféléket, burgonyát, zellert, uborkát, dinnyét, valamint a fűszerek közül a köményt, kaprot, koriandert, borsot, bazsalikomot, mentát, majoránnát, oregánót és szerecsendiót is. De a gyümölcsök nagy része szerencsére fogyasztható.

Keresztallergia esetén ne együnk nyers gyümölcsöt?

Keresztallergia esetén a legegyszerűbb gyógymód az allergiát okozó gyümölcsök, zöldségek, egyéb alapanyagok mellőzése a kritikus időszak alatt, de érdemes azzal is tisztában lenni, hogy hő hatására bizonyos élelmiszerek, elsősorban a gyümölcsfélék allergizáló hatása csökken, így érdemes így, és nem nyersen fogyasztani belőlük.

A megfelelő táplálkozás mellett fogyasszunk bőségesen kalciumot és C-vitamint immunrendszerünk támogatására és az allergiás panaszok enyhítésére, valamint omega-3 zsírsavakban gazdag ételeket, melyek segítenek csökkenti a szervezetben a gyulladásokat.