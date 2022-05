Allergiás vagyok a parlagfűre. Ehetek-e dinnyét?

A parlagfű olyan gyomnövény, amelynek a virágai polleneket bocsátanak ki. A pollenek a levegőben terjednek, és annyira kicsik, hogy szabad szemmel nem láthatóak. Aki allergiás a parlagfűre, annak az immunrendszere túlzóan reagál a pollenjére, úgy, mintha fenyegetést jelentene a szervezet számára. Ez az orrjáratok nyálkahártyájának gyulladását okozza, amit egyébként szénanáthának vagy allergiás náthának nevezünk, és ami a közönséges náthához hasonló tünetekkel jár.

Amikor az immunrendszer túlzóan reagál egy allergénre, speciális fehérjéket, úgynevezett antitesteket hoz létre, amelyeket az allergén megtámadására „képeztek ki”. Már a parlagfű pollenjének való minimális kitettség is elég lehet ahhoz, hogy ez a folyamat elinduljon. Az antitestek arra késztetik az immunrendszer részét képező hízósejteket, hogy olyan vegyi anyagokat szabadítsanak fel, mint például a hisztamin. Ezeknek a vegyi anyagoknak az a feladatuk, hogy megszabaduljanak a „betolakodóktól” azáltal, hogy különféle tüneteket váltanak ki.

A jellegzetes panaszok közé tartozik az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, köhögés, szemviszketés, szemirritáció, szemduzzanat, fáradtság, valamint a csalánkiütés is. A parlagfűszezon éghajlattól függően augusztusban/szeptemberben kezdődik és októberig/novemberig tart, így a tünetek megjelenésére is ebben az időszakban kell számítani. A reggeli órákban, illetve száraz, meleg szeles napokon különösen vigyázniuk kell az érintetteknek, ilyenkor a legmagasabb ugyanis a polllenkoncentráció.

De miért problémás a dinnye?

Kiemelendő, hogy a pollenallergiások körülbelül 75 százaléka a parlagfűre is allergiás: ha valaki például allergiás a fák pollenjére, akkor nagy valószínűséggel parlagfű-allergiája is van. A parlagfű-allergia emellett bizonyos ételekre adott kóros reakciókkal is összefügghet, mivel a parlagfű pollenje hasonló fehérjéket tartalmaz, mint egyes gyümölcsök, zöldségek, magvak és gyógynövények. Ez az oka annak, hogy az említettek elfogyasztása után az érintetteknél – különösen parlagfűszezonban – orális allergia szindróma léphet fel.

Parlagfű-allergiásként nem mindegy, hogy mit eszünk. Fotó: Getty Images

Az orális allergia szindróma olyan allergiás reakció, amely egyebek mellett a szem, az ajkak, valamint a torok területén tapasztalható viszketéssel, bizsergéssel, duzzanattal jár. A panaszok ugyanakkor általában csak néhány másodpercig vagy percig tartanak, mivel a nyál gyorsan lebontja a problémát okozó fehérjéket. A parlagfű-allergiában szenvedőknek a következőkkel érdemes vigyázniuk: articsóka, banán, kamilla, uborka, echinacea, mangó, dinnye (görög- és sárgadinnye), napraforgómag, cukkini. Itt egyébként meg kell jegyezni, nem törvényszerű, hogy a felsoroltak mindegyike problémás a parlagfű-allergiások számára. Lehet, hogy valakinek a szervezete csak a dinnyére, vagy csak a kamillára reagál, és a többit nyugodtan fogyaszthatja.

Segít az antihisztamin és a gyakori mosás

Ha arra gyanakszunk, hogy parlagfű-allergiánk van, mindenképpen keressünk fel egy allergológust, aki a megfelelő vizsgálatok elvégzésével – fizikai vizsgálat, vérvizsgálat, Prick-teszt – igazolhatja a betegség meglétét. A parlagfű-allergia nem gyógyítható, de a megfelelő készítmények – leggyakrabban antihisztaminok, illetve a nyálkahártyát összehúzó szteroidos orrcseppek vagy spray-k – használatával úrrá lehetünk a kellemetlen tüneteken. Célszerű már a parlagfűszezon beindulása előtt elkezdeni a gyógyszerek alkalmazását, így felkészülten várhatjuk a problémás időszakot, és nagy valószínűséggel jóval könnyebben át is vészelhetjük azt.

A patikákban már elérhető olyan vény nélkül kapható, nagyon gyors hatású antihisztamin gyógyszer, amivel az allergia tünetei perceken belül enyhíthetőek.(X)

De mi az, amire még érdemes figyelni a parlagfűszezonban? Az első és legfontosabb – a fentebb ismertetett okok miatt – a megfelelően összeállított étrend. Tapasztaljuk ki, mi okoz számunkra problémát, és azt lehetőség szerint messziről kerüljük el! Azokban az időszakokban vagy azokon a napokon, amikor magas a pollenkoncentráció, igyekezzünk otthon maradni, sőt, ilyenkor a szellőztetéssel is legyünk óvatosak. A ruhákat ne kint, hanem bent szárítsuk, és ha sok időt töltöttünk el a szabadban, hazaérve tegyük be a mosógépbe az odakint viselt ruhát, öltözzünk át és mossunk hajat is.



Szponzorált tartalom. A cikk megjelenését a Lordestin támogatta.