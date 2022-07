5 fontos kérdés az antihisztaminokról

Az antihisztaminokkal kapcsolatos fontosabb tudnivalókat dr. Tárnok Ildikó allergológus, a Tüdőközpont orvosa ismerteti.

Melyik antihisztamin jó légúti allergiára?

Az antihisztaminok lehetnek első vagy második generációs készítmények. Légúti allergiák kezelésében a második generációs készítmények, ezeken belül is a korszerű, új típusú antihisztaminok váltak be leginkább. Ezek előnye, hogy nem korlátozzák a napi tevékenységeinket, szedésük mellett ugyanis kevésbé jellemző az első generációsoknál gyakran észlelt fáradtság, és álmosító mellékhatás is csak néhány készítmény esetében jelentkezik.

Ha nem hat a gyógyszer, valószínűleg rosszul választottunk. Fotó: 123rf

Milyen készítmények léteznek?

Az antihisztamin-tartalmú készítmények több márkanév alatt kerülnek forgalomba, a választás során azonban nem ez, hanem a hatóanyag-tartalom, valamint a páciens életkora és tünetei döntenek. Tabletták, cseppek, szemcseppek, orrspray-k és gélek közül lehet választani.

Ha jobban vagyunk, abbahagyhatjuk?

Ha pollenallergia miatt szedjük a készítményt, akkor egész szezonban – az allergén növény pollenszórásának ideje alatt – alkalmazhatjuk a készítményeket. A legjobb eredményt akkor tudjuk elérni, ha hosszútávon használjuk a gyógyszert, és nem csak magas pollenkoncentráció idején. Fontos, hogy a gyógyszerek szedését akkor is a megadott módon kell folytatni, ha már jobban érezzük magunkat. Ha ilyenkor csökkentjük a gyógyszerek adagját, a készítmények nem tudják megfelelően kifejteni a hatásukat.

Recept nélkül vagy vényre?

Ha az antihisztamin szedése mellett is jelentkeznek az allergiás tünetek, akkor valószínűleg nem megfelelően választottunk hatóanyagot. Ez általában az előzetes orvosi ellenőrzés nélkül szedett készítmények kapcsán szokott előfordulni. A legjobb eredményt akkor várhatjuk, ha orvosi ellenőrzés mellett, személyre szabott terápiát alkalmazunk, ami adott esetben jelentheti akár több gyógyszer kombinációját is – ismertette az allergológus.

Mit tegyünk, ha új tünetek jelentkeznek?

Az antihisztaminok főleg az orrfolyásra, a tüsszögésre, a könnyezésre, valamint a torok- és szemviszketésre jelentenek megoldást. Ha egyéb légúti panaszaink vannak, akkor más típusú kezelésre van szükségünk. Légúti allergiásoknál – főleg, ha az allergia nem megfelelően kezelt – gyakrabban alakul ki asztma. Erre már nem elég az antihisztamin, tehát egyéb gyógyszerekre is szükség van a tünetek megszüntetéséhez. Kezdődő allergiás asztmára utalnak az alábbi tünetek:

fizikai terhelés – például lépcsőzés, futás – közben jelentkező nehézlégzés;

mellkasi szorító érzés;

sípoló légzés;

éjszaka vagy a reggeli órákban jelentkező köhögő roham.

Ha a fenti tüneteket tapasztaljuk, légzésfunkciós vizsgálat elvégzése javasolt. Így ugyanis könnyen eldönthető, hogy valóban asztma vagy egyéb légúti betegség okozza a panaszokat, vagy esetleg más belgyógyászati ok áll a háttérben.