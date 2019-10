A legjobb házi gyógymódok kutyáknak

E-vitamin-olaj

Az E-vitamin erős antioxidáns, amely segít felvenni a harcot az öregedéssel. Habár emiatt a kutyák biztosan nem aggódnak, az ő bőrüket is hidratálhatjuk ezzel az olajjal, amelynek még fényvédő hatása is van. Ráadásul akkor sem kell megijednünk, ha lenyalja a bundájáról.

A kamilla jótékony hatásait kutyáknál is kihasználhatjuk

Elektrolitpótlás

A sportoláshoz ajánlott elektrolitpótló folyadékok kutyusok számára is jól jöhetnek, ha éppen megy a hasuk. Az adagolással kapcsolatban ugyanakkor érdemes lehet kikérni állatorvos véleményét.

Joghurt kutyáknak

A natúr joghurt probiotikus hatása miatt egészséges csemege lehet a kutyusunk számára, hiszen segíthet abban, hogy az állat emésztése megfelelően működjön. Ráadásul elérhetőek már speciálisan állati fogyasztásra készített termékek is, így legjobb, ha ezeket adjuk nekik. Létezik továbbá kifejezetten kutyák számára kifejlesztett probiotikum is.

Kamillatea

A kamillatea enyhíti a gyomor izmainak összehúzódását, emellett segít csökkenteni a nyálkahártya gyulladásait is. Kutyák számára is adható, sőt külsőleg is kezelhetjük a bőrükön lévő kiütéseket sűrű kamillafőzettel, amelyet spriccelős flakonból permetezhetünk az állat bőrére.

Zabpehely

Allergiával, bőrfertőzéssel küzdő kutyáknál segíthet enyhíteni a viszketést a zabpelyhes fürdő. Ehhez keverjünk el őrölt zabpelyhet egy lavór vízben, majd mosdassuk le vele az állatot.

