A macska és kutya ezért eszik füvet

Segítség a szőrcsomókra

A macskák azért hánynak a fűtől, mert nem rendelkeznek a növényi táplálékok megemésztéséhez szükséges enzimekkel. Ennek ellenére mégis gyakran bevállalják a kellemetlen következményeket, aminek oka, hogy a folyamat segít megtisztítani emésztőrendszerüket az emészthetetlen anyagoktól, azaz utólag jobban érzik magukat tőle. Mindez már csak azért is fontos, mert igazi ragadozókhoz híven a macskák mindenestől megeszik a prédájukat, beleértve az ehető falatok mellett az olyan ehetetlen részeket is, mint a csontok, a szőrszálak és a tollak.

Egy másik igen elterjedt elképzelés, hogy a fű természetes hashajtóként mindenféle emésztési zavarra jótékony hatással lehet esetükben. A macskatulajdonosoknak aligha kell bemutatni, hogy kedvenceik rendszeresen öklendeznek fel és hagynak szét maguk után szerte a lakásban kisebb szőrcsomókat. Megeshet azonban, hogy az említett labdácskák túl mélyre hatolnak a tápcsatornában, ezért a négylábúaknak szüksége van egy kis segítségre, hogy - immár a hagyományos úton - megszabadulhassanak a nemkívánatos objektumoktól.

Önmagában a fűrágcsálás nem veszélyes kedvenceinkre

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a fűszálak nedve arányosan még az anyatejnél is több folsavat tartalmaz, márpedig ez egy esszenciális vitamin a macskák testfunkcióinak zavartalan működéséhez, illetve a hemoglobin termelődéséhez. A hemoglobin egy fehérje, amely az oxigénszállításért felelős a véráramban. Összességében tehát kijelenthető, hogy kedvenceink ilyesfajta viselkedése alapvetően nem veszélyes, arra azonban figyelni kell, nehogy valamilyen mérgező növénybe kóstoljanak bele. Beltéri kedvencek esetén jó ötlet lehet, ha ültetünk egy tálca füvet is számukra valahol a lakásban.

Az ebek nem szeretik a nyers zöldséget

Nem kifejezett ragadozók, de persze nem is növényevők: inkább fogalmazzunk úgy, hogy a kutyák háziasított ragadozók. Őseik több tízezer éven át csak akkor találkoztak növényi eredetű táplálékkal, ha elfogyasztották prédáik gyomortartalmát, a modern házőrzők - főként az evolúció és a háziasítás következtében - viszont gyakran alternatív élelemforrásként keresik a növényeket. Egyes vadon élő kutyáknál például nem ritka, hogy gyümölcsöket, bogyókat és egyéb növényi részeket is elfogyasztanak.

Tisztán látható tehát, hogy az ebek képesek hasznos tápanyagokat találni a növényi eredetű táplálékokban, ez azonban nem magyarázza, hogy miért hánynak rendszeresen a fűevés után. Valójában az történik, hogy gyomorpanaszaikra a kutyák mindig igyekszenek természetes gyógyírt keresni, a fű pedig bevált eszközt jelent erre a célra. A szinte rágás nélkül lenyelt fűszálak ugyanis fizikailag ingerlik az állatok torkát és gyomor-nyálkahártyáját, ezáltal pedig hányást idéznek elő. A gyomortartalom ilyetén kiadása a szervezet egyik alapvető védekező reakciója bizonyos egészségügyi problémákra, érthető tehát, ha a kutyák is ösztönösen bíznak jótékony hatásában.

A különbség tehát a kétfajta viselkedés között, hogy baj esetén az ebek már nem csupán csámcsognak néhány fűszálon, hanem hirtelen nagyobb mennyiségben kezdik habzsolni, majd rövid időn belül hányni is fognak ettől. Ilyenkor érdemes lehet akár valamilyen komolyabb megbetegedésre gondolni, azaz elvinni az állatot szakemberhez. Egyéb esetekben előfordulhat, hogy a növényevés csupán kedvtelésből történik, esetleg pótcselekvésként a kiegyensúlyozatlan, szegényes táplálás ellensúlyozására, hiszen a fű számos esszenciális tápanyagot is tartalmaz a kutyák számára. Ha szeretnénk segíteni kedvencünkön, akkor eledeléhez adhatunk némi főtt zöldséget is, a nyers formát ugyanis a legtöbb állat nem igazán kedveli.

