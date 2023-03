Ezért lesz egyre több állatról emberre terjedő betegség

A fáknak és az erdőknek számos kedvező hatása van az egészségre. A helytelen erdővédelmi eljárások azonban negatív következményekkel járhatnak – mutatott rá az Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetségének (IUFRO) friss, nemzetközi kutatása.

Ha pusztulnak az erdők, az az egészségi állapotunkon is nyomot hagy. Fotó: Getty Images

Megérné jobban vigyázni az erdőkre

A tudományos munka az emberi egészség és a fák, erdők közötti kapcsolatot vizsgálta. Mint kiderült, a fák szén-dioxid-elnyelő szerepén kívül például a magas jövedelmű országok városi régióiban lévő fák lombjai is nagy jelentőséggel bírnak, hőhullámok esetén a városi parkok ugyanis hűtik a földfelszínt. Hőhullámok idején a városokban és községekben lévő erdők és zöldövezetek akár a kétharmadára tudják csökkenteni az előrelátható halálozások számát, nem beszélve arról, hogy az ablakból a fákra nyíló kilátás a közérzetet is javítja.

A kutatók kritikával illették a mai várostervezést, amely szerintük nem szentel elég figyelmet a fák jelentőségének. „A várostervezés során biztosítani kell, hogy az emberek könnyen hozzáférhessenek erdőkhöz, zöldterületekhez és fákhoz” – hangsúlyozták, a probléma megoldására pedig az úgynevezett 3:30:300-as szabályt javasolták. Ennek lényege, hogy a munkahelyi, iskolai vagy otthoni ablakából kinézve mindenkinek legalább három fejlett fát kellene látnia, minden városnegyed területének legalább 30 százalékát zöldterületnek, lehetőleg lombkoronának kellene fednie, valamint mindenki lakhelyétől legfeljebb háromszáz méterre jó minőségű zöldterületnek kellene lennie.

A természet gyógyító ereje

A tanulmány szerzői emellett kiemelték a természet gyógyító hatásait is, amelyekre a koronavírus-világjárvány is rávilágított, különösen a fertőzés utáni szövődmények és szellemi problémák tekintetében. „A dániai és svédországi terápiás kerteket vizsgáló tanulmányok rámutattak, hogy a különböző mentális betegségekben szenvedő emberek sokkal egészségesebbek lesznek, ha olyan terápiás programokon vesznek részt, amelyek a természetben zajlanak” – mondta Cecil Konijnendijk, a kutatásban részt vevő egyik szakember. A kutatók a népegészségügy kapcsán külön kiemelték, hogy a természet hatásainak az orvosképzésben is jelentősebb szerepet kéne játszania.

