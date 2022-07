Tényleg gyógyítja a lelket a kirándulás?

Ahogy beköszönt a jó idő, egyre többen „szabadulnak ki” a négy fal közül, hogy kiránduljanak egyet a közeli parkban vagy erdőben – akár egyedül is. De nyáron gyakran még azok is hosszabb időt szánnak a szabadban töltött percek kiélvezésére, akik egyébként rendszeresen sétálnak, például a kutyájukkal.

A sétálás jótékony egészségügyi és lelki hatásairól már mi is számtalanszor beszámoltunk. Utóbbiak közé sorolható például a szorongás és a stressz-szint csökkenése is. Ráadásul már egy rövid, a természetben töltött idő vagy egy kisebb kirándulás is nagyon sokat segíthet abban, hogy kicsit kiszakadjunk a hétköznapok monoton, megterhelő mókuskerekéből, és lazítsunk.

Arról azonban már kevesebb szó esik, hogy hiába töltjük akár az egész napot is a szabadban, ha közben a félbemaradt munkánkon, a buszmenetrenden vagy az elintézendő feladatokon gondolkodunk, stresszelünk – erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a lelki és mentális egészséggel kapcsolatos edukációval foglalkozó Mélylevegő Projekt.

Már egy kisebb kirándulás is sokat segít, hogy kiszakadjunk a mókuskerékből, és lazítsunk. Fotó: Getty Images

Hogyan legyen valóban kikapcsolódás a kirándulás?

A séta és a kirándulás lélekgyógyító és -feltöltő hatását csak akkor tudjuk kiélvezni, ha valóban elszakadunk egy kicsit a mindennapi kötelezettségek és teendők listájától, és megengedjük magunknak a pihenést, semmittevést. Ennek egyik kulcsa, hogy gyakoroljuk a tudatos jelenlétet. Ehhez a Mélylevegő Projekt azt javasolja, hogy ne siessünk sehova, és ne egy kitűzött célpont elérése legyen a lényeg, hanem maga az út, a sétálás. Még ha csak kis időnk is jut erre, igyekezzünk lassan sétálni, és közben figyeljünk minden egyes lépésünkre. Érezzük izmaink munkáját, illetve a talpunk és a talaj találkozását. Fókuszáljunk a testünk többi részére is: például arra, hogy milyen a testtatásunk, hogyan mozognak a karjaink, vagy hogyan vesszük a levegőt.

A tudatos jelenlétben az is segíthet, ha érzékszerveinkkel is a szokásosnál jobban „figyelünk”. Hallgassuk kíváncsian a minket körülvevő hangokat, és élvezzük ki az eső vagy a virágok illatát. Ajánlott időnként meg is állni néhány másodpercig, venni egy nagy levegőt és ellazítani izmainkat. Ezt követően, lassan, ráérősen folytathatjuk utunkat.

Egyes tanulmányok szerint a rendszeres sétálás hatására kreatívabbá válhatunk, csökken a depresszió kockázata, mérséklődik a szorongás és javul az alvás minősége. Ahhoz pedig, hogy még inkább kihozhassuk a maximumot ebből az igazán egyszerű mozgásformából, ebben a cikkünkben mutatunk szakértői tippeket.

Aktív pihenés, offline pillanatok

A valódi kikapcsolódáshoz, illetve a folyamatos „agyalás”, „kattogás” megállításához azonban elengedhetetlen az is, hogy kütyüinket is kikapcsoljuk. Attól, hogy időként néhány percre vagy akár egy-két órára elérhetetlenek vagyunk, még nem áll meg a világ. De sosem fogjuk tudni igazán átadni magunkat a természet szépségeinek és a feltöltődésnek, ha percenként pittyen egyet a telefonunk. Ha valóban az „itt és most”-ra szeretnénk koncentrálni, akkor legyünk offline módban, amíg haza nem érünk.

A legjobb egyébként az lenne, ha mindennap szánnánk egy kis időt arra, hogy eltávolodjunk az információáradattól, eltegyük okoseszközeinket, és kizárólag a környezetünkre és szeretteinkre figyeljünk. De ha ezt nem is tudjuk megtenni, legalább a hosszabb séták, kirándulások idején mindenképpen mellőzzük telefonunk nyomkodását.