Jelek, hogy a kutyánk meg fog halni

Egy kutya elpusztulása csaknem olyan fájdalmat válthat ki a gazdáiból, mintha egy családtagot veszítettek volna el. Felkészülni erre igazán soha nem lehet, de a búcsú talán még szívszorítóbb, ha váratlanul ér bennünket. Ahogy az emberek, úgy az állatok viselkedése és egészségi állapota is jelezheti, hogy közelednek az utolsó órák, utóbbiak azonban szavakkal nem adhatják környezetük tudtára, mit éreznek, ezért még fontosabb, hogy észrevegyük az erre utaló jeleket. A PetMD állategészségügyi oldal összegyűjtötte azokat a tüneteket és viselkedésben tapasztalt változásokat, amelyek arra utalhatnak, hogy az állat utolsó órái közelednek.

Intő jel lehet, ha az állat nem mozdul a fekhelyéről. Fotó: Getty Images

Nem minden állat haldoklása jár jól látható jelekkel

Egyes állatoknak megadatik az a szerencse, hogy egy hosszú életút végén méltósággal hunyhatják le végleg a szemüket, sokuk azonban hosszas betegeskedés, és lassú leépülés végén pusztul el. Az állatorvoshoz is csak többnyire akkor viszik el a gazdáik elaltatni az állatot, hogyha az jól láthatóan komoly kínokat él át. A valóságban azonban kevésbé látható jelek is utalnak arra, hogyha az állat komoly gyötrelmeken megy keresztül, miközben teste az elmúlás szakaszába lépett. Ezek a változások a szakember szerint már három hónappal a halál előtt megfigyelhetőek, és az állat fizikai állapotában, illetve viselkedésében is tetten érhetőek. Az alábbi jelek utalhatnak rá, hogy a kutya hamarosan elpusztul: