A házikedvenc boldoggá tesz – kivéve ebben az élethelyzetben

Köztudott, hogy a háziállatok pozitív hatással vannak az ember jólétére: feltétel nélküli szeretetet adnak, így csökkentik a magányt és a depressziót, védelmet nyújtanak különféle allergiák ellen, ráadásul jó hatással vannak a memóriára is. Most azonban kiderült: a koronavírus pandémia idején nem volt megbízható kapcsolat a háziállattartás és a jólét között – számol be a Michigani Állami Egyetem kutatásának eredményéről a Science Daily.

Mindig ott van, még hívni se kell. Fotó: Getty Images

Csökkentik a magányt, de hátráltatnak a munkavégzésben

A kutatók 767 embert vizsgáltak három alkalommal még 2020 májusában. A háziállat-tulajdonosok arról számoltak be, hogy kedvenceik boldoggá teszik őket, mint állították: folyamatos, önzetlen szeretetük sokat segít a pozitív gondolkodásban, ráadásul társaságot nyújtanak, ami a magány érzését is csökkenti. A kisállattartás negatív aspektusairól is beszámoltak azonban, például arról, hogy aggódtak a háziállatuk jóllétéért, valamint hogy a háziállatok akadályozták őket a távmunka elvégzésében.

Amikor azonban boldogságszintüket összehasonlították azokéval, akiknek nincs háziállatuk, az eredmények az idő múlásával nem mutattak különbséget. A kutatók megállapították, hogy nem számított: milyen típusú és hány háziállatot tartottak, vagy mennyire álltak közel azokhoz.

"Az emberek azt mondják: a háziállatok boldoggá teszik őket, de amikor ténylegesen mértük a boldogságot, úgy tűnt, ez nem így van" – mondta William Chopik. A Michigani Állami Egyetem Pszichológiai Tanszékének docense szerint ennek egyik oka, hogy aki nem tart háziállatot, az életét számos más dologgal töltheti ki, ami szintén boldoggá teheti őt.