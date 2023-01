Már a magzatokban is jelen van ez a méreg

Két évvel ezelőtt az Európai Bizottság közzétette a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiáját, amelyben kötelezettséget vállalt a per- és polifluoralkil anyagok (PFA-anyagok, amelyeket örök vegyi anyagoknak is szoktak nevezni) fokozatos kivonására minden nem alapvető fontosságú felhasználásból – olvasható a Humusz Szövetség honlapján. Most pedig száz európai civil szervezet sürgősen felszólította az EU tagállamait és az Európai Bizottságot, hogy 2025-ig tiltsák be az összes PFA-vegyületet a fogyasztási cikkekben.

A magzat szervezetébe is bekerül. Fotó: Getty Images

Májkárosodást és rákot is okozhatnak

A PFA-vegyületek okozta szennyezés ellenőrizhetetlenné vált annak ellenére, hogy ezeket mára számos káros egészségügyi hatással hozták összefüggésbe. Okozói lehetnek egyebek mellett a májkárosodásnak, bizonyos rákos megbetegedéseknek, illetve csökkenthetik a gyermekek rutinszerű védőoltásokra adott válaszát is.

Ezek a káros anyagok az egész bolygót beszennyezték, és a legtöbb ember szervezetében megtalálhatóak világszerte, sőt már a magzatok is ki vannak téve a PFA-vegyületek káros hatásainak. Azért terjedtek el ilyen széles körben, mert az élelmiszerekkel, az ivóvízzel és a napi szinten használt fogyasztási cikkekkel is bekerülhetnek a szervezetünkbe.

Mérgező örökség, ami mindenhol jelen van

"Olyan teljes mértékben mesterséges vegyi anyagok csoportjáról beszélünk, amelyek egy évszázaddal ezelőtt még nem léteztek a bolygón. Senki nem adta beleegyezését, hogy ilyen vegyületeknek tegyenek ki minket, és most évtizedekig együtt kell élnünk ezzel a mérgező örökséggel. A legkevesebb, amit tehetünk, hogy nem növeljük tovább ezt a mérgező terhet és betiltjuk a PFA-vegyületek használatát, gyártását" – mondta Dr. Julie Schneider, a CHEM Trust PFA-vegyületkampányának felelőse.

Ennek a követelésnek az alátámasztására 46 egészségügyi és környezetvédelmi civil társadalmi csoport indította el a PFA-vegyületek betiltásáról szóló kiáltványt, amelyet mostanra már száz szervezet képviselői írtak alá. A kiáltvány felszólítja a hatóságokat és a vállalatokat, hogy ne növeljék tovább a PFA-szennyezés terhét, illetve foglalkozzanak a már meglévő szennyezés mérséklésével. A kiáltvány aláírói azonnali cselekvésre szólítják fel az uniós hatóságokat, és felkérik az európai civil szervezeteket, hogy aláírásukkal csatlakoznak a kezdeményezéshez.

„A kockázatos PFA-anyagokat jelenleg szinte lehetetlen kizárni az életünkből, mert jelen vannak a mindennapi termékeinkben: a ruháinkban, a kozmetikai és tisztítószereinkben, sőt az olyan élelmiszer-csomagolásokban is, mint a pizzás doboz vagy a popcornzacskó. Ahhoz, hogy ezek az anyagok ne jussanak a szervezetünkbe és ne károsítsák azt, azonnal lépnie kellene az EU-nak, és az elfogadott stratégiájának megfelelőn be kell tiltani ezeket a káros anyagokat.” – mondta Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország vegyianyag-szakértője.

