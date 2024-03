Hét ország maradt a Földön, ahol jó a levegő

A 2,5 mikrométer átmérőnél kisebb levegőbeli részecskék belégzése súlyos megbetegedések, illetve számos haláleset forrása lehet. Ezt nevezzük PM2,5-nek, amelynek egészségügyi határértékét a WHO köbméterenként 5 mikrogrammban húzta meg 2021-ben. A svájci IQAir levegőminőségi technológiai vállalat több mint 30 ezer mérőállomást üzemeltet szerte a Földön, és mérései alapján mind közül Pakisztán volt a legszennyezettebb levegőjű ország tavaly: a levegő PM2,5-koncentrációja itt éves átlagban tizennégyszeresen haladta meg a WHO határértékét – írja a The Guardian.

Évente több millió halálesetért tehető felelőssé a légszennyezettség. Fotó: Getty Images

A IQAir frissen kiadott jelentése összesen 134 országot és régiót fed le. Ezek közül mindössze hét olyan akadt 2023-ban, ahol a levegőminőség megfelelőnek bizonyult a szálló por tekintetében. Európát Észtország, Finnország és Izland képviseli a szűk elitben, csatlakozva a Karib-térségben található Grenadához, a kelet-afrikai Mauritiushoz, valamint az óceániai Ausztráliához és Új-Zélandhoz. A lista túlsó végén Pakisztán mellett India, Tádzsikisztán és Burkina Faso szerepel.

Magyarország a 87. legszennyezettebb levegőjű ország, azaz a középmezőnyben található: a hazai átlagos PM2,5-koncentráció tavaly 12 mikrogramm volt köbméterenként. Budapest a 114 főváros közül a 75. helyen található 11,7 mikrogrammos átlagkoncentrációval.

Becslések szerint a légszennyezettség mintegy 7 millió ember haláláért felelős évente a világon. Több áldozatot követel, mint az AIDS és a malária együttesen, illetve legsúlyosabban a fejlődő országokat érinti a probléma. A legszennyezettebb levegőjű város az elmúlt évben az indiai Begusarai volt, amelyet további három szintén indiai város követ a sorban.