Visszaéltek Dr. Merkely Béla nevével

A változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, már csak egy-két helyen lehet zápor. Élénk északkeleti szél várható, délutánra 15, 20 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön frolytatódik a frontmentes idő. A reggeli kopásos ízületi panaszok mellett a gyulladásosak is megjelenhetnek, illetve egyéb gyulladásos tünetek is felerősödhetnek. Egyesek fáradékonyak, dekoncentráltak lehetnek, enyhébb migrén is felléphet. A kinti programoknak kedveznek a feltételek, kellemesen alakul az érzett hőmérséklet. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás alig változik.

