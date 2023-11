Veszélyesek lehetnek a „füstízű” termékek

Komoly kétségek merültek fel a füstaromák biztonságosságával kapcsolatban – ismertette közelmúltbeli Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Mint írták, a füstölést már régóta használják bizonyos élelmiszerek – például halak és húsok – tartósítására, az eljárás alternatívájaként azonban egyre elterjedtebb a füstaromák használata.

Ebben más a „füstölt ízű” termék

A füstaromák alkalmazásával nem érhető el ugyanaz a tartósító hatás, mint a füstöléssel, az élelmiszereknek azonban az előbbi is füstös ízt kölcsönöz. A különbséget a vásárlók abból vehetik észre, hogy míg a hagyományos eljárással készült termékek a „füstölt”, addig az aromával ízesített ételek a „füstölt ízű” megnevezést kapják.

Ez a baj a füstaromákkal

A közelmúltban 8 füstaroma biztonságosságát értékelte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA), és megállapította, hogy nem zárható ki, hogy az ezekkel készült termékeknek génkárosító hatása lenne. Ez azért különösen aggasztó, mert a sejten belüli genetikai információk megváltozása vagy mutációja megemelheti egyes egészségi problémák – például a rák és bizonyos örökletes betegségek – kialakulásának kockázatát.

Az EFSA a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján nem javasolta ezen termékek engedélyének meghosszabbítását” – olvasható a Rizikometer posztjában.