Egy, a Magyar Közlönyben augusztus 9-én közzétett kormányrendelet értelmében az átlagfogyasztásnál magasabb mennyiségű áramot vehetnek igénybe csökkentett áron a fogyatékossággal élők, amennyiben elektromos kerekesszéket, mopedet vagy hálózati áramról működő oxigénkoncentrátort használnak. Mint azonban azt az rtl.hu írja, ez még közel sem oldja meg a mozgáskorlátozott emberek minden olyan pénzügyi természetű problémáját, amelyet az emelkedő energiaárak idéztek elő az utóbbi időszakban.

Az energiaárak emelkedése sok esetben nagyon nehéz helyzetbe hozza a fogyatékkal élőket. Fotó: Getty Images

A cikkben megszólal például egy édesanya, Paku Andrea, akinek 13 éves fia születéskori oxigénhiány miatt súlyosan halmozott fogyatékossággal él. A fiú nem tud önállóan mozogni. Télen magasabb hőmérsékletre kell miatta felfűteni a lakást, ágyában elektromos melegítőt is használ a család. A táplálásához gyomorszondára van szükség, a táplálékát le kell turmixolni, a nyálát is folyamatosan el kell szívni. Áramot fogyaszt a mozgatásához használt betegemelő is, ahogy az átlagosnál jóval gyakoribb mosás és takarítás szintén rendkívül energiaigényes. „Csupa olyan dolog, amire más nem gondol” – hangsúlyozta Andrea. Kitért rá, családjuk nem jogosult az említett villanyár-támogatásra. Hozzájuk hasonlóan nagyon sok súlyos fogyatékossággal élő ember kimaradt a támogatotti körből – figyelmeztetett Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke korábban a hirado.hu-nak nyilatkozva.

A családok mellett a fogyatékossággal élő embereket ellátó civil szervezeteket és civil fenntartású intézményeket is rendkívül nehéz helyzetbe sodorja az energiaválság. Dr. Hegedüs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének elnöke úgy fogalmazott az rtl.hu-nak: „mi nem tudunk tovább hátrálni, nálunk nem most kezdődött az, hogy 20 fok fölé nem mehet a hőmérséklet”. Az egyesület összesen két tucat intézményt tart fenn, köztük lakóotthonokat, támogatott lakhatást, nappali szociális intézményeket, támogató szolgálatokat, egészségügyi szolgáltató intézményt, otthonápolási szolgálatot, rehabilitációs központot, korai fejlesztő központot, fejlesztő óvodát, iskolát. Évente mintegy 1500 ember ellátását biztosítják, bentlakásos intézményeikben pedig 60 emberről gondoskodnak. Bár civil szervezetként eddig sem voltak jogosultak a rezsicsökkentésre, de idén csak az első félévben annyi kiadásuk keletkezett az áramfogyasztás kapcsán, mint tavaly egész évben. Ráadásul még el sem kezdődött a fűtési szezon, amikor a gázszámlák értéke a korábbi akár tízszeresére is ugorhat. Az egyesület esetében ez csak egy intézmény kapcsán 3,8 millió forint helyett 38 milliós kiadást eredményez majd várhatóan.

Augusztus közepén a MEOSZ nyílt levelet küldött a kormánynak. Ebben a családok védelme érdekében azt javasolja a szövetség, hogy a fogyatékossággal élők háztartásaira vonatkozóan a kormányzat emelje duplájára a rezsicsökkentett éves fogyasztási keretet mind az áram, mind a gáz esetében. Emellett azt kéri, hogy a civil szervezetek és a fogyatékossággal élő emberek ellátásáról gondoskodó civil fenntartású intézmények is minősüljenek lakossági fogyasztónak, így mentesülve a piaci ár megfizetése alól az áram- és gázfogyasztás tekintetében egyaránt. A MEOSZ aláírásgyűjtésbe is kezdett „a valódi és azonnali rezsivédelemért”, amelyhez bárki csatlakozhat online vagy postai úton.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!