Vakbélműtétre ment, kivágtak egy darabot a vastagbeléből

Vakbélműtét miatt feküdt be tavaly év végén a washingtoni egyetem kórházába George Piano. Az altatásból felébredve azonban őrjítő fájdalommal küzdött, és sokkal rosszabbul érezte magát, mint a beavatkozás előtt. Mindennek hátterében egy súlyos orvosi műhiba állt, amely majdnem a férfi életébe került.

Vakbélműtétre ment a férfi, kivágtak egy darabot a vastagbeléből. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

A gyulladt vakbelet bent hagyták

Mint kiderült, a Pianót megműtő sebészgyakornok és az őt felügyelő szakember nem a férfi gyulladt vakbelét távolította el, hanem kivágtak egy darabot a páciens vastagbeléből. A műtét után ráadásul olyan súlyos fertőzést kapott a férfi, hogy majdnem belehalt – számolt be a megdöbbentő esetről a The Messenger.

Azóta is szenved a következmények miatt

A műhiba következtében a férfi sztómát kapott, ami azt jelenti, hogy a széklet a hasfalán kívül, egy zsákba ürül. Az elmúlt hónapokban pedig négy további műtétet is végrehajtottak Pianón, azonban azóta is súlyos fájdalmak gyötrik.

A legnagyobb probléma azonban talán mégis az, hogy George Piano rákos, a műhiba miatt azonban nem tudott részt venni az onkológiai kezeléseken. A beteg beperelte a kórházat.