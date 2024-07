Jelek, amelyek vakbélgyulladásra figyelmeztetnek

Ahogy az Betegségek A-Z rovatunk vonatkozó leírásában is olvasható, amit a köznyelvben vakbélgyulladásként emlegetünk, valójában nem is a vakbél, hanem az ahhoz csatlakozó féregnyúlvány gyulladása. Ez utóbbit leegyszerűsítve egy apró és zárt zsebként kell elképzelni, amelyet sokáig funkcióját vesztett, csökevényes szervnek tartottak. Újabb kutatások szerint azonban fontos szerepe lehet a bélflóra és az immunrendszer helyes működésében. Mindazonáltal különböző okokból előfordulhat, hogy a féregnyúlvány elzáródik, begyullad. Ez azonnali kezelést igénylő állapot, mert ha a gyulladt féregnyúlvány perforálódik, az súlyos szövődményekhez, akár halálhoz is vezethet.

A vakbélgyulladásra jellegzetes fájdalom hívhatja fel a figyelmet. Fotó: Getty Images

A gyulladást többféle folyamat is kiválthatja. Olykor a bélrendszeren áthaladó széklet esik csapdába a féregnyúlványban, de egyéb idegentest és besűrűsödve a szerv által termelt váladék is okozhat elzáródást. Szintén elzárhatja a féregnyúlvány vakbélbe szájadzó kimenetét az itt található nyirokszövet duzzanata. Ez utóbbi kiváltó tényező különösen gyakori a gyermekkori vakbélgyulladások hátterében. Ilyenkor az itt természetes módon megtalálható baktériumok is gyorsan elszaporodnak, fertőzést váltanak ki. Mivel pedig a féregnyúlvány tovább termeli váladékát, az felszaporodva egyre nagyobb nyomást fejt ki, végül ez vezethet el a perforációhoz.

A vakbélgyulladás figyelmeztető tünetei

A vakbélgyulladás legjellemzőbb tünete a fájdalom – írja a New York-i Mount Sinai kórház oldala. Egyfajta vándorló fájdalomról van szó, amely a hasi terület közepétől, a gyomorszáj és a köldök környezetéből halad a has jobb alsó része, a jobb oldali csípőlapát, avagy az úgynevezett McBurney-pont felé. Az eleinte enyhe panasz gyorsan, néhány óra alatt éles fájdalommá erősödhet, és mozgás, köhögés vagy hirtelen mozdulatok közben még kifejezettebbé válhat. Ezenkívül társulhat hozzá hányinger és hányás, hasmenés vagy székrekedés, étvágytalanság, valamint hőemelkedés egyaránt. A hasfal kemény, feszes lehet.

Egyes esetekben a vakbélgyulladás spontán gyógyul, hashártya-összenövéseket hagyva maga után. Ezek az összenövések a szervezetet hivatottak védeni a szerv perforációjától, amikor is a féregnyúlványban elszaporodott baktériumok kiterjedt fertőzést okozhatnak. Amennyiben a kórokozókat az összenövések zárt térbe szorítják, tályog keletkezik. Ha viszont kijutnak a hasüregbe, akkor hashártyagyulladás léphet fel, továbbá életveszélyes keringési elégtelenség is kialakulhat. Tünetként a perforációra átmenetileg enyhülő, majd hirtelen nagyon intezívvé váló fájdalom figyelmeztethet. A korábbi hőemelkedés magas lázzá fejlődhet, a hasfal izmai pedig görcsösen megfeszülnek.

Érdemes megemlíteni, hogy a várandósság során kialakuló vastagbélgyulladás eltérő módon jelentkezhet. A növekedő magzat miatt ugyanis megváltozik a féregnyúlvány helyzete is a hasüregben, ennél fogva az említett fájdalom kissé feljebb, a has középvonalához közelebb mutatkozhat meg. Időseknél és kisgyerekeknél pedig nem ritka, hogy csupán enyhe panaszok lépnek fel, ami nagyban megnehezíti a probléma felismerését.

Azonnal orvoshoz kell fordulni

Márpedig vakbélgyulladás gyanújával mihamarabb szakember segítségét kell kérni, hiszen a betegség súlyos szövődménykockázatot hordoz magában. A kezelés fő csapásvonalát a féregnyúlvány műtéti eltávolítása, az úgynevezett appendektómia jelenti, amelyet megelőzhet a fertőzés visszaszorítására irányuló antibiotikumkúra is. Az időben felismert és megfelelően kezelt vakbélgyulladás jellemzően tökéletesen meggyógyul.