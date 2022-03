Ukrajnai menekültek: "visszamennénk, amint lehet"

Milliók menekültek már el Ukrajnából, több százezren érkeznek Magyarországra is. Ezért itthon is nagy szükség van az összefogásra és az adománygyűjtésre, hogy minél több menekültet lehessen ellátni alapélelmiszerekkel, tisztálkodószerekkel, vitaminokkal és egyéb szükséges dolgokkal.

Már négy hete tart az orosz-ukrán háború, a folyamatos bombázások következtében pedig egyre több ukrán település válik veszélyessé. Emiatt, aki csak teheti, másik országba menekül. A nők és a gyerekek a fél családot hátrahagyva kénytelenek eljönni Ukrajnából, és gyakran csak 1-1 szatyornyi holmit tudnak magukkal hozni. A bajbajutottak megsegítése érdekében Magyarországon is rengeteg jótékonysági kezdeményezés indult. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet is azon közösségek közé tartozik, akik gyűjtésbe kezdtek, dolgozóik és önkénteseik pedig már a háború első napjától kezdve hozzájárulnak a rászorultak ellátásához.

Annak érdekében pedig, hogy mindenki megértse, mekkora szükség van most az összefogásra, most újabb történeteket osztottak meg közösségi oldalukon a menekültekről. A sokk és a néhány megmaradt holmi mellett ugyanis a legtöbben megrázó történeteket is hoznak magukkal.

Menekültek a barabási művelődési házban kialakított segítségponton, március 9-én.

Fotó: MTI/Balázs Attila

A macskát is megviselték a történtek

A segélyszervezet egyik bejegyzése Annáról szól, aki édesanyjával és macskájával érkezett Harkivból Lembergbe (Lviv). Az út hosszú és megterhelő volt, de leginkább a háború szörnyűségei viselték meg a családot - még a macskát is. A Gorkiv nevű cica a menedékpontra érkezés után még sokáig nem volt hajlandó sem enni, sem inni, Anna kabátjába bújva remegett. A család egyébként Németországba megy tovább az ismerőseikhez. A legjobban viszont arra vágynak, hogy véget érjen a háború, és újra békében élhessenek Ukrajnába.

"A férjem a vállára vette a kutyákat, és úgy menekültünk" - az állatok iránt érzett szeretet a borzalmak közepette sem hunyt ki.

Hazamennének, amint lehet

Egy másik posztban Katerináék történetét mesélik el. A 28 éves nő 3 éves kisfiával, valamint édesanyjával és két húgával menekült el a Kijev melletti Malinból, amikor már a városukat is bombázni kezdték az oroszok. Azt mondták, nagyon hálásak azért, hogy Lembergben biztonságos szállást találtak, viszont ők is visszamennének, amint lehet. "Szeretnék mihamarabb hazatérni, különösen, mivel férjem és édesapám is harcol az országunkért" - fogalmazott Anna.

Osztályteremből játszóházat

A segélyszervezet beszámolója szerint Beregszászra is rengetegen érkeznek. Menekültek százait szállásolják el ideiglenesen a helyi óvodákban, iskolákban, egyebek mellett a Bethlen Gábor Líceumban is. Az intézmény egyik termét játszóháznak rendezték be, és a gyerekekkel szakemberek foglalkoznak. Így talán egy kicsit könnyebben megnyugszanak a megpróbáltatások után.

A segélyszervezet által korábban megosztott, menekültekről szóló történeteket itt és itt olvashatja el.