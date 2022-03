"A férjem a vállára vette a kutyákat, és úgy menekültünk"

Egy bunkerben kuporgó kislány a kutyáját simogatja. A romok közül vérfoltos, sokkos állapotban lévő emberek kerülnek elő, akik a háziállataikat ölelik magukhoz. Egy parkát viselő nő egy apró termetű kutyát cipel egy lebombázott épület romjai előtt. Menekültek, akik csomagjaik mellett állataikat is szorongatják. Néhány pillanatkép Ukrajnából, amely jól példázza, hogy a csaknem egy hónapja tartó, borzalmakkal teli háborús helyzet, ha lehet, még szorosabbá teszi az emberi és az állati életek összefonódását. Mint arra Kendra Coulter író, kutató nagyon szemléletesen rámutatott a The Conversation oldalán megjelent cikkében, "hiába a halálos veszély, ha az állatainkról van szó, a cselekedeteinket a szeretet és az odaadás vezérli".

Egy Alisa nevű nő például gyalog menekült el Kijevből édesanyjával, nővérével, gyermekeivel és két kutyájával - köztük egy Pulya nevű idős német juhászkutyával. "Pulya 12 és fél éves, és nehezen tud járni. Menekülés közben gyakran elesett, és alig volt képes utána újra felállni. Több autót is megállítottam, hogy segítséget kérjek, de mindenki elutasított: azt tanácsolták, hagyjuk ott a kutyákat. Ezt viszont eszünk ágában sem volt megtenni, nálunk a kutyák családtagok. Pulya részese volt az összes boldog és szomorú pillanatnak, amit az elmúlt években átéltünk. A másik kutya az édesanyámé: anyunak rajta kívül semmije nem maradt a korábbi életéből. Így a férjem időnként a vállára vette a kutyákat, és úgy vitte őket a hosszú úton" - nyilatkozta Alisa a The Guardiannek.

Ukraine-Russia crisis: 'I left my husband behind at the border. My heart is broken'



Alisa, 35, who fled to Poland with her family and dogs, describes their dangerous and emotional journey

