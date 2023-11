Újra megjelent a madárinfluenza Hajdú-Biharban

A Nébih bejelentése szerint Hajdúnánáson, egy több mint 22 ezer tenyészkacsát számláló telepen azonosították a vírust. A gazda arra figyelt fel, hogy kacsái nagyobb számban kezdtek elhullani, kevesebbet ettek és ittak, illetve kevesebb tojást tojtak a megszokottnál. Az állattartó mindezek nyomán madárinfluenzára gyanakodott, sejtését pedig a Nébih laboratóriumi vizsgálatai is igazolták, amelyek a vírus H5N1 altípusát mutatták ki az elpusztult szárnyasok szervezetéből.

Eközben a hatóságok már a gyanú alapján elkezdték felszámolni az állományt. A gazdaság körül három kilométer sugarú védőkörzetet jelöltek ki, valamint egy tíz kilométer sugarú megfigyelési körzetet. Egyelőre keresik a járvány kitörésének okait.

A Nébih továbbra is kéri az állattartókat, hogy fokozottan ügyeljenek a járványvédelmi előírások betartására, hiszen a baromfiállományokat csak felelős hozzáállással óvhatják meg a fertőzéstől. Kiemelten fontos, hogy a magas kockázatúként azonosított megyékben az állatokat zárt helyen kell etetni és itatni, valamint a takarmányt és az állatok almozására használt anyagot is zárt helyen szükséges tárolni. Ügyelni kell a személy- és járműforgalomra is, valamint a takarmányszállító járművek alapos, folyamatos fertőtlenítésére.

Mint az a Nébih honlapján olvasható, a madárinfluenza a házi és vadon élő madarak betegsége. A vírus változékonysága miatt azonban kialakulhat olyan változata, amely az embereket is képes megbetegíteni. Európában ugyanakkor ennek alacsony a kockázata az állatokkal való szoros kontaktust kerülő állattartási gyakorlat és a baromfiból származó termékek fogyasztási szokásai miatt.