Újabb osztályok állnak le az Észak-budai Szent János Centrum Kórházban, legalábbis a II. kerületi ellátás tekintetében – írja Facebook oldalán dr. Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő határozatot is mellékelve. "Míg karácsony előtt a Kardiológia jelentette be, hogy nem tudja ellátni a II. kerületi betegeket, most a Gasztroenterológia, az Endokrinológia és anyagcsere Osztály, valamint a Neurológia állt le a II. kerület számára teljesen" - részletezi posztjában hozzátéve, a Neurológia az I., az Endokrinológia pedig a XII. és a XXII. kerületiek számára is elérhetetlenné vált, és az érintett kerületekben a János Kórház nem tudja ellátni a stroke ügyeleti feladatait és a gyomor-bélrendszeri vérző betegek akut ellátását sem. Kunetz Zsombor szerint a belgyógyászati és a neurológiai ellátás kiesésével "a János Kórház nemhogy centrumkórháznak, de kórháznak sem nevezhető". A háttérben - úgy véli - valószínűleg a bérnővéri rendszer megszüntetése áll.



Több budapesti kórházban komoly nehézséget okoz, hogy január 1-től megszüntették a bérnővérek alkalmazását. Erről itt írtunk bővebben.

Címlapkép: MTI Fotó/Balogh Zoltán