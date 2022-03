Tovább emelkedhetnek Magyarországon az élelmiszerárak a háború miatt

Ukrajna nem csak a világ vezető napraforgóolaj-exportőre, hanem a búza, az árpa, a repce és a kukorica esetében is a világ öt legnagyobb exportőre között van. Az elhúzódó konfliktus tehát nem csak a helyi élelmiszer-termelést, hanem a globális kereskedelmet is negatívan érintené a kieső kínálat miatt, és világszerte növelhetné az élelmiszerárakat - írja az OTP Agrár a Telex tudósításában.

Az agrárszakemberek szerint a háborús konfliktus több fronton is befolyásolja a piacot. Megművelhetetlen területek, véres konfliktusok, pénzügyi szankciók, kereskedelmi korlátozások, szállítási nehézségek akadályozzák a normális világkereskedelmet e két ország kiesésével. Túl azon, hogy a konfliktusban érintett országok tovább szegényednek, Oroszország valaha a világ legnagyobb gabonaimportőre volt, ma már a legnagyobb exportőr, Ukrajna pedig már ma sem éri el tengeri kikötőit, ahonnan a kivitel bonyolódott.

A háború Európa gázellátását is veszélyeztetheti, ami főleg azokban az országokban okozhat komoly problémát, amelyek nagymértékben függenek az orosz energiahordozótól. A földgáz árának további növekedése az energiaigényes termékek, például a műtrágyák előállítására is hatással lehet, ami szintén érinti a mezőgazdaságot. Sőt, bizonyos állattenyésztési ágazatokat is kihívás elé állíthat, valamint