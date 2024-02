Szinte mindenhol nőtt a bolti lopások száma

Az RTL megkérdezte a legnagyobb hipermarketeket, szupermarketeket és diszkontokat, miket tapasztalnak a bolti lopások terén.

"Megélhetési és az üzletszerű lopások egyaránt megfigyelhetők" – közölte az rtl.hu-val Nagy-Peid Adrienn, a Tesco Magyarország külső kommunikációs menedzsere. A húsfélék, ezek közül is a csirkemellfilé, sertéscomb, sertéskaraj, a csemege termékek, főleg szalámik, de a sajtok, az alkohol, a pisztácia, az édesség, a ruha és a barkácstermékek is a legtöbbször ellopott tételek listáján szerepelnek.

Már nem egyszerű élelmiszerlopásokról van szó. Fotó: Getty Images

A Penny Magyarország is azt írta a portálnak, hogy nemcsak a lopások száma, hanem ezek összértéke is nőtt. A CBA is hasonlóan nyilatkozott.

A SPAR kommunikációs vezetője szerint ugyanakkor egyre több a továbbértékesítési céllal történő lopás.

"Az üzleteinkbe nem vásárlási szándékkal érkező személyek célzottan készítenek össze »csomagokat« és kísérlik meg azok eltulajdonítását. Az égetett szeszek, az édességek, de a vegyi áru termékek is a lopásérzékenyebb termékek kategóriájába sorolhatók” – mondta Maczelka Márk.

A Lidl Magyarországnál az elfogások száma növekedett, és főleg prémium és márkatermékeket, valamint szeszes italokat tulajdonítanak el.

Mindegyik fenti üzlet beszámolt arról is, hogy milyen lépéseket tesznek a lopások megelőzése érdekében (például több őrt alkalmaznak, illetve korszerűsítik és bővítik a biztonsági berendezéseket).

Egyedül az Auchantól kapták azt a választ, hogy 2022 óta nem nőtt náluk a lopások száma (ezt ők a biztonsági stratégiájuknak tulajdonítják), a Reál és az Aldi Magyarország pedig nem akart nyilatkozni a témában.