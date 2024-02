Törökország az új célpontja azoknak, akik szebb testre vágynak

A keleti harmadban levő köd fokozatosan feloszlik, a rétegfelhőzet is zsugorodik, de maradhatnak tartósabban felhős, párás helyek. Másutt felhőátvonulások várhatók általában többórás napsütéssel. Helyenként - nagyobb eséllyel a Dunántúlon - fordulhat elő futó zápor. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, Sopron térségében olykor meg is erősödik. A hőmérséklet délután 10 és 15, fok között várható, de a keleti, tartósabban felhős, párás helyeken ennél hidegebb valószínű. Késő este 2, 9 fok várható. Holnap is még egy sekély ciklon okozhat kellemetlen tüneteket.