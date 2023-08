Tombolt a vihar, hatalmas károkat okozott

Hatalmas szélviharral és felhőszakadással érkezett meg a hidegfront hétfő este, a viharos időjárás azóta is országszerte munkát ad a tűzoltóknak. Elsősorban kidőlt fák, letört ágak eltávolítása miatt, illetve ingatlanokba befolyt víz kiszivattyúzásához riasztották az egységeket – számolt be az Index a hirtelen véget érő nyárról.

A hét első napján tehát véget ért a kánikula, a hétfő éjszakai záporok, zivatarok először a Dunántúlon jelentkeztek, majd kedden az egész országot beterítik. A Kiderül előrejelzése szerint napközben néhol heves zivatar is lehet felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. A Dunántúlon az északi, Kelet-Magyarországon a délies szél lesz élénk, olykor erős zivataroktól függetlenül is. Egyes és kettes fokozatú figyelmeztetéseket is kiadtak csapadékveszély miatt.