Tombol a koronavírus, de nincs elég vakcina

Levélben tájékoztatták a háziorvosokat arról, hogy megérkezett Magyarországra a Moderna Covid-19 elleni vakcinája, amit a kórházi oltópontokra szállítanak ki – tudta meg az RTL Híradója. A Moderna új vakcináját szeptemberben engedélyezte az európai unió, és azt mondják, ez véd legjobban a most terjedő koronavírus-variánssal szemben. A fővárosban négy helyen, megyénként általában egy kórházban és néhány háziorvosnál is lehet kérni az oltást. A gyerekek is ugyanúgy a Moderna legújabb vakcináját kapják emlékeztető oltásként.

A műsor készítői megnézték, hogy az EESZT online időpontfoglalási rendszerében hol és mikorra lehet időpontot foglalni. Tíz megyében nem találtak foglalható időpontot, kilencben viszont igen. A gyerekek emlékeztető oltására ugyanebben az időpontban 8 megyében volt lehetőség, 11-ben nem. Budapesten négy kórházban oltanak az EESZT szerint: a Semmelweis Egyetem három klinikáján és a Dél Budai Centrumkórházban. A legtöbb megyében egy helyen, általában a megyeszékhely kórházában volt nyitott időpont. Az RTL úgy tudja, gyerekeket Budapesten kizárólag a Heim Pál Gyermekkórházban oltanak december 22-étől péntekenként.