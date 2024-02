Testvére gyógyszerét vette be, mindketten meghaltak

„Még mindig nem tudom elfogadni, hogy mindketten ugyanazon a napon haltak meg. Hihetetlenül kegyetlennek érzem” – mondta egy mindkét testvérét egyszerre elveszítő brit nő, aki arra ébredt boltoni otthonukban, hogy húga és bátyja is meghalt. A családi tragédiák sora azonban itt nem ért véget, másnap ugyanis a nagybátyjuk is életét vesztette, akit a nő szerint a tragédia miatt összetört szíve vitt el – számolt be az esetről a Daily Mirror.

Ne vedd be más gyógyszerét! Fotó: Getty Images

Fájt a foga, gondolta, neki is jó a lesz gyógyszer

Jade Couperthwaite azért beszélt a portálnak az esetről, mert szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy akármilyen betegnek is érzi magát az ember, soha nem szabad megkockáztatnia, hogy másnak felírt gyógyszert vegyen be. „Talán a mi tragédiánk megmentheti mások életét” – fogalmazott a nő. Stephen kábítószerfüggő volt, fogfájására morfiumot írtak fel. Carlának pedig annyira fájt a foga, hogy bevett a bátyja gyógyszeréből. Mindketten meghaltak.

A tragédia napján, 2023 szeptemberében Stephen meglátogatta két lánytestvérét, akik együtt laktak. Carlának négy rossz foga is kezelésre várt, de már nehezen bírta a fájdalmat, ezért kért morfiumot Stephentől, akinek szintén fogfájásra írták fel a gyógyszert. A 32 éves nő ezután mindössze néhány órával holtan talált rá 26 éves húgára, Carlára a kanapén, ahol együtt bóbiskoltak el tévénézés közben. Nem sokkal később, amikor 33 éves bátyja, Stephen szobájába sietett, azzal kellett szembesülnie, hogy már ő sem él. Stephen holttestének boncolása után kiderült, hogy a tragédia éjszakáján a haláláért felelőssé tehető nagy mennyiségű morfium mellett több más kábítószer is volt a szervezetében.