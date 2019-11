Tényleg létezik az "5 másodperces szabály"?

Nagy kockázatot vállalunk, ha megesszük

Nos, biztosan vannak, akik nem lepődnek meg, hogy a szakértők szerint ez az állítás csupán dajkamese - ezt erősítette meg két szakértő, Paul Dawson és Brian Sheldon ételkutató, a Did You Just Eat That? (Te tényleg megetted ezt?) című kötet szerzői. "Tudományos bizonyíték van rá, hogy ha az étel bármilyen fertőzött felülettel érintkezik, a baktériumok azonnal átkerülnek rá" - írják. Az öt másodperces szabály szerintük éppen olyan, mint biztonsági öv nélkül vezetni: lehet, hogy nem lesz semmi bajunk tőle, de azért nem kis kockázatot vállalunk vele, és biztonságosnak semmiképpen sem nevezhető.

Az öt másodperces szabály csak mítosz

Semmilyen valóságtartalma sincs

Dawson 2006-ban publikálta az első tanulmányt ezzel a fura és - ezek szerint - nem létező szabállyal kapcsolatban, amely vizsgálta, hogy annak ténye, hogy a leejtett étel mennyi ideig érintkezik egy adott felülettel, befolyásolja-e, hogy mennyi kórokozó kerül rá. Háromféle felületet teszteltek: csempét, szőnyeget és fát, amelyeket szalmonellabaktériummal szennyeztek be. Ezután ételeket - kenyeret, illetve egy szelet felvágottat - ejtettek rájuk, majd 5, 30 és 60 másodperc múlva felszedték őket.

Az eredmények egészen egyértelműen bebizonyították, hogy semmi valóságtartalma nincsen az öt másodperces szabálynak. A felvágottra már 5 másodperc alatt rákerült annyi baktérium, hogy betegséget okozhasson. Az is kiderült, hogy minél több időt tölt az étel az adott felületen, annál több lesz rajta a kórokozó, ami némi létjogosultságot akár még adhatna is a szabálynak, ugyanakkor mivel már öt másodperc alatt is kerül rá bőven baktérium, egyértelmű, hogy az egész csupán mítosz.

A szalmonella akár egy hónapig is életben marad

A helyzetet súlyosbítja, hogy a kutatási eredmények szerint a szalmonella akár egy teljes hónapig is életben maradhat egy adott felületen. 2016-ban egyébként készült egy hasonló kutatás, ahol dinnyével, vajas kenyérrel és gumicukorral is végeztek hasonló kísérletet, amely ugyanezt az eredményt hozta. Éppen ezért teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy az úgynevezett öt másodperces szabálynak semmiféle valóságalapja nincs.

Forrás: prevention.com