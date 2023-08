Szabó Győző: „jól úszom, de ájultan nem túl fényes a technikám”

Egy kisfilmbe nem fér bele minden szempont, amelyet SUP-ozás előtt és közben figyelembe kell vennünk a biztonságunk érdekében – hangsúlyozza lapunkhoz eljuttatott közleményében a VMSZ. Hangsúlyozzák, hogy váratlan helyzetek bárkivel megeshetnek, és a tragédia egy pillanat alatt megtörténik. Éppen ezért bárkinek, aki SUP-deszkára száll, fontos megfogadni a szervezet alábbi tanácsait.

Mindig viselj mentőmellényt! Olyan vizeken is, ahol nem kötelező. Bárkinél felléphet egy váratlan belgyógyászati vagy kardiológiai probléma, ami miatt rosszul lesz és beesik a vízbe. Ez fiatalokkal is előfordul.

Váratlan akadályok is okozhatnak balesetet, például egy hajókötél, illetve egyéb víz alatti, láthatatlan tárgyak. Akár a deszka is kilyukadhat, ha például beleakad egy horogba, megsérti egy víz alatti kő vagy fadarab. Ilyekor a mentőmellény életmentő lehet.

Mindig használd a bokapántot! A deszkát nagyon hamar elfújja messzire egy kis szél is, vagy elviszi egy hullám, és az ember ott marad a vízben deszka nélkül, miután beesett. Ezért találták ki a bokapántot. Nagyon fontos jó minőségű pántot használni, érdemes nagyobb sportboltban megvenni, és minden használat előtt ellenőrizni, hogy nem szakadt, törött-e valahol, nem vékonyodott-e el a gumis része.

Gyermeket ne engedj egyedül SUP-ozni! És természetesen rajta is legyen mentőmellény már akkor, amikor felszáll a deszkára.

Mielőtt vízre szállsz, gondold végig, milyen kondícióban vagy! Fontos minden vízreszálláskor átgondolni, hogy milyen fizikai és mentális állapotban vagy. Ez határozza meg, hogy mekkora evezést tervezhetsz.

Minden használat előtt ellenőrizd a deszkában uralkodó nyomást, ha felfújható SUP-od van. Ha puha a deszka, tüzetesen nézd meg, hogy nem sérült-e meg valahol.

Ne lépd túl az adott deszka ideális súlyhatárát! Nem a maximális súlyhatárt, hanem az ajánlott vagy ideális súlyhatárt érdemes figyelembe venni, amennyiben a gyártó mind a két adatot megadja. Az ideális súlyhatárt túllépve megnehezítjük a manőverezést, a deszka optimális felfekvését a vízre, ami csökkentheti a biztonságérzetünket (és az evezés élményéből is elvesz).

Minden esetben – nagyon jó fizikai állapotban is – érdemes a parttal párhuzamosan, ahhoz közel evezni (a fürdőterületeken kívül és a horgászokat sem zavarva). Nemcsak azért, hogy ha elfárad az ember, akkor biztosan ki tudjon jutni a partra, hanem azért is, mert így sokkal nagyobb esélyed van segítséget kérni, ha bajba kerülsz.

Gondolj az időjárásra

Vidd magaddal a mobilod vízálló tokban a nyakadba vagy a válladon keresztbe akasztva. Ha a Balatonon vagy, mindenképp töltsd le az ingyenes BalatonHelp applikációt, ezzel tudod a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát a leggyorsabban elérni. A mentésirányítási központ a segélyhívás pillanatában megkapja a GPS-koordinátáidat az applikáción keresztül, így pontosan tudják, hova indítsák a mentőhajót. Máshol a 112-es számot kell tárcsázni, ha baj van.

Ha csak gyenge szél is fúj, vagy elsőfokú viharjelzés van érvényben, a parthoz közel evezz, ahonnan akár úszva is ki tudsz jönni! A négy legnagyobb tavunkon működik viharjelző rendszer, melyet egy applikáción, a TaViharon is követhetünk. Ne feledd viszont, hogy ez a szolgáltatás csak április 1. és október 31. között üzemel. Mielőtt elindulsz, nézz utána, hol vannak a viharjelző lámpák, és figyeld ezeket a pontokat evezés közben. A TaVihar alkalmazás hangjelzést ad, ha változik a viharjelzés állapota, ezt evezés közben is lehet hallani, ha a nyakunkban vagy a mentőmellény zsebében van a telefon. Másodfokú viharjelzésben tilos SUP-ozni! Azokon a vizeken, ahol nincs viharjelzés, a különböző időjárás-előrejelző felületeket gondosan átnézve tervezd meg, hogy evezel-e és merre indulsz el. Akkor is így járj el, ha éppen szélcsend és verőfényes napsütés van.

Nyári melegben néhány percenként hűtsd le a tested, hogy ne kapj sokkot, ha beesel! A vízen rendkívül gyorsan felmelegszik a testünk a kánikulában. Nem szabad elfelejteni evezés közben, hogy viszonylag sűrűn meg kell mosakodni, és a mentőmellény alá, a mellkasra is be kell locsolni a vizet.

Az fényvédelemről se feledkezz meg! Fontos védeni a fejet, a tarkót, a szemet – a víz hatása felerősíti a napsugárzás hatását. A napolajjal, naptejjel érdemes vigyázni, és megvárni a száradási idejét, mert ha rákenődik a deszkára, csúszóssá teszi, ami balesetveszélyes.

Kerüld a veszély akadályokat

Ne keresztezd nagy hajó, komp útját! Nem szabad belefeledkezni az evezésbe, a táj megfigyelésébe, hanem előre felé is figyelni kell folyamatosan, hogy időben le tudj lassítani, vagy kikötni az előtted áthaladó komp vagy hajó előtt. A kompokat, nagy hajókat a lehető legmesszebbre el kell kerülni, mert a hajótest közelében szívó hatás lép fel, ami életveszélyes egy SUP-osra nézve.

Ha nagy hullám közeledik, a nem tapasztalt SUP-osnak érdemes letérdelni vagy leülni, lefeküdni a deszkára, nehogy a hullámzás miatt beessen a vízbe.

Az épített műtárgyak (sarkanytúk, stégek, hídpillérek, befolyó csatornák stb.) közelében veszélyes SUP-ozni. Ezek közelében nagyon kell figyelni, mert örvények, limányok és hordalékkupacok keletkezhetnek. Ezeket a műtárgyakat a lehető legmesszebbről ki kell kerülni. Itt is érvényes, hogy előre kell figyelni és gondolkodni. Soha ne evezz úszómű és a part között sem! Az úszóműveket (például stégeket, hajóállomásokat) kötelekkel erősítik a parthoz, nagyon veszélyes ott evezni és tilos is. Kerüld ki ezeket a meder közepe felé.

Mikor és hol tilos a vízbe menni?

Végül ne felejtsd el átgondolni a fürdőzésre vonatkozó jogszabályokat! A SUP azért is jó sport, mert könnyen lehet evezés közben fürdeni. Indulás előtt tájékozódj azonban, hogy nem tiltják-e a fürdést azon a szakaszon, ahol haladni fogsz. Ezeken a helyeken SUP-ról sem szabad megmártózni.

A Balatonon a déli parton tilos fürdeni a parttól 1000 méternél, az északi parton a parttól 500 méternél nagyobb távolságra. A Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürdeni. Tilos fürdeni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított, de akkor is csak a mélyvíz határáig.

Tilos fürdeni hajóútban, vagy hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében. Ezeken kívül vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében. Valamint kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, hajóhidak, veszteglőhelyek, vízisportpályák és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres körzetében.