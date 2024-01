Rusvai Miklós: bárkit megtámadhat a húsevő baktérium

Válságos állapotba került, majd vasárnap elhunyt egy 33 éves ózdi férfi, miután húsevő baktérium támadta meg. Rusvai Miklós víruskutató az eset kapcsán úgy nyilatkozott az Inforádiónak: a fertőzést bárhol el lehet kapni, csak egy seb kell hozzá.

A húsevő baktérium egy streptococcus törzs, ezek a baktériumok mindannyiunkban ott vannak a testfelületen, a bőrön, a nyálkahártyákon, a szájüregben vagy épp az orrban, gyakorlatilag az egész testfelületen. Különlegessége, hogy a baktériumot megfertőzi egy vírus, ennek hatására pedig egy olyan specifikus enzimet kezd termelni, amelynek segítségével oldja a szöveteket. Ezt viszont nem lehet előre tudni, bárki, bármikor, bárhol megfertőződhet ezzel a baktériummal - hangsúlyozta a szakember. A kórházban ugyan gyakoribb az előfordulása, de másutt sem kizárt.

Nem csak a kórházban fertőződhetünk meg. Fotó: Getty Images

Rusvai szerint a baktérium elsősorban az izompólyákat, az inakat és az izomszövetet körülvevő kötőszövetet képes pusztítani, a zsírszöveteket kevésbé képes. Illetve, ami még súlyosabb, hogy vérmérgezés, szepszis alakul ki. Ilyenkor ez a baktérium különböző méreganyagokat termel, ez pedig a veseműködést teszi tönkre. Súlyos következményei vannak, ha időben nem ismerik fel" – mondta a szakember. A baktérium minden esetben sebfertőzés révén kerül be a szervezetbe, a megfelelő sebkezelés ezért kulcsfontosságú.

A virológus szerint az alábbi tünetek esetén gyanakodhatunk fertőzésre:

Hogyha a seb környékén fájdalmas, piros duzzanatot észlelünk;

Majd később, a vérmérgezés tüneteiként láz, rosszullét, hidegrázás jelentkezik.

A sebkezelésen túl antibiotikumos terápia is szükséges – akár szélesebb körű is –, infúzió, illetve a vérben lévő toxinok eltávolítása érdekében folyadékterápia, szélsőséges esetben vérátömlesztés válhat szükségessé. Szélsőséges esetben pedig a beteg akár amputációra is szorulhat.

Szerencsére azonban, más fejlett országokhoz hasonlóan Magyarországon is ritka ez a fertőzés: évente 10-12 esetszámot regisztrálnak, illetve 1-2 halálozás köthető a húsevő baktériumhoz. Bővebben a betegségről és a kezelési lehetőségekről az alábbi cikkünkben írtunk.