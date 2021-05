Orvosok kampányolnak a kötelező oltás mellett

Ha kötelezővé tennék Magyarországon a koronavírus elleni védőoltást és július végére beoltanának minden felnőttet, akkor augusztus végére fel lehetne számolni a COVID-osztályokat, és az egészségügyi dolgozók visszatérhetnének az eredeti munkakörükhöz - véli dr. Apostol János, aki pár kollégájával együtt azért indított kampányt, hogy itthon a koronavírus elleni vakcinák is kerüljenek be a kötelező védőoltások közé. Amint arról az mfor.hu beszámolt, a kampányban részt vállaló szakemberek szerint várható, hogy május közepére megtorpan az oltási kampány, ekkorra ugyanis minden regisztrált megkaphatja a védőoltást - ám még mindig lesz 5,5 millió magyar, aki bármikor megfertőződhet és kórházi ellátásra szorulhat. "Az orvosi eskünk azt is tartalmazza, hogy nemcsak gyógyítani, hanem megelőzni is kötelesek vagyunk. Ha itt van a kezünkben egy megoldás, amivel megelőzhetnénk a tömeges megbetegedést és elhalálozást, miért nem használjuk ki?" - idézi a portál dr. Apostol János orvost.

A kötelezőség mellett voksoló szakemberek szerint a jóval riasztóbbnak hangzó ebolában alig több mint 12 ezer ember halt meg a világon, míg koronavírusban csak Magyarországon idáig 27 ezren. Ez a szám azonban nem tartalmazza a post-COVID vagy a pandémia miatt el nem látott betegeket, azaz a járulékos haláleseteket, amely feltehetően a többszöröse lehet a közvetlen koronavírus okozta halálozásoknak.

A szakemberek szerint a gyógyítás mellett a betegség megelőzése is a kötelességük.

Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Van, ahol már kötelező a vakcina

Bár a koronavírus elleni védőoltás kötelezővé tétele többször is felmerült már a vakcinázás kezdete óta, ez idáig mindössze egyetlen lengyel város, Walbrzyvh önkormányzata vezette be azt a 4. hullám megelőzése érdekében. A hazai javaslat már a Magyar Orvosi Kamara vezetőségénél van, ám a lap szerint a vezetőség még nem jutott egységes álláspontra a kötelező védőoltás kérdésében, a felvetés jelenleg szakmai vita tárgyát képezi. Dr. Apostol János szerint a kötelezőségen belül meg lehetne különböztetni, melyik csoportnak pontosan melyik vakcina lenne a legalkalmasabb, a teljesen egészségesek pedig maguk választhatnák meg, melyik oltóanyagot adatják be. Hozzátette, ha a kormány szeretne kijelölni egyetlen vakcinát kötelezőnek, azt is jobbnak tartják, mintha semmit nem kapnak azok az emberek, akik jelenleg nem tervezik beoltatni magukat.

Zeller Judit jogász szerint ugyanakkor a hiteles kommunikáció az állampolgárok felé fontosabb és eredményesebb lehet, mint az elvárások megfogalmazása. "Nyilván lehetne retorzióval, tiltással, büntetéssel emelni az oltási hajlandóságot, de egy alkotmányos jogállamban ezt nem tartom szerencsésnek, inkább a polgárok felelős döntését kellene abba az irányba terelni, hogy vállalják az oltást, amennyiben ez nekik nem jelent különösebb kockázatot" - javasolja a jogász.

Az országos tiszti főorvos dönthet róla

A lap arra is emlékeztetett, hogy Szlávik János infektológus korábban úgy nyilatkozott, a védőoltás kötelezővé tétele akkor lenne célravezető, ha a vírust így végleg el lehetne pusztítani.

A koronavírus esetében azonban ez valószínűleg nem lesz így. Dr. Apostol János szerint azonban az oltás kötelezővé tételének akkor is igen nagy lenne a jelentősége, ha a koronavírus továbbra is velünk maradna, mert az oltottakban a vírus legfeljebb minimális tünetekkel jelentkező megbetegedést okoz. Így az elhalálozások elkerülhetők lennének, ami óriási nyereség lenne a jelenlegi katasztrofális állapotokhoz képest. "Óriási a különbség aközött, hogy valakinek az életéért kell küzdenünk, vagy csak egy lázcsillapítót kell felírnunk neki otthonra" - mondta az orvos. A kötelező védőoltásokról való döntés az országos tiszti főorvos hatásköre Magyarországon, ám ez nem csupán egészségügyi, hanem gazdasági, politikai és jogi szakkérdés is.

