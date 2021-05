Koronavírus: újabb álhír terjed a vakcináról

A járvány kitörése óta a társadalom egy szűk, de annál aktívabb és hangosabb csoportja hajmeresztő összeesküvés-elméleteket gyárt a vírus terjedésével és a vakcinákkal kapcsolatban. Egy nemrég szárnyra kapott, a közösségi médiában gyorsan elterjedt elmélet szerint a beoltott emberek közelében tartózkodó nők menstruációs ciklusa felborul, ha pedig a nő terhes, el is vetélhet emiatt. Természetesen a hír nemcsak hamis, de szembemegy a biológia alapvető szabályaival is - írja a The New York Times.

Menstruáció pandémia idején: miért borulhat fel a ciklus? A menstruáló nők nagy része az elmúlt egy évben azzal is szembesült, hogy ciklusa megváltozott - erre utalnak egyes felmérések. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Az oltóanyag egyik összetevője sem képes elhagyni a testet

A különös elmélet szerint, amelyet az oltásellenes oldalak osztanak tovább, a vakcinát megkapó emberek szervezetéből valamilyen módon "kipárolog" az oltóanyag egy része. A közelben tartózkodó embereket pedig ez a párolgás ugyanolyan módon károsíthatja, mint például a füst a passzív dohányzás során. A cikk szerint egy floridai magániskola arra utasította a beoltott dolgozókat, hogy ne lépjenek kapcsolatba a diákokkal és a többi tanárral, szerintük ugyanis a vakcinázott személy már legalább három, ott tanító nő menstruációs ciklusát megzavarta.

Különös tévhit terjed az interneten az oltásokról. Fotó: Getty Images

A cikkben megszólaló szakértő szerint persze ennek az állításnak semmilyen tudományos alapja nincsen és a biológia alapvető szabályaival is szembemegy. Az oltóanyag egyik összetevője sem képes elhagyni a testet, a vakcinák pedig arra szolgálnak, hogy felkészítsék a szervezetet a vírussal való találkozásra - hangsúlyozta Emily Martin, a Michigan Egyetem epidemiológusa.

Előfordulhat, hogy egyes nők menstruációs ciklusa a járvány ideje alatt megváltozott, ehhez azonban semmi köze az oltásoknak, sokkal inkább a stressznek és a karantén miatti, mozgásszegény életmódnak. Dr. Christopher M. Zahn nőgyógyász szerint az efféle összeesküvés-elméleteket csak abból a célból terjesztik, hogy gyengítsék a vakcinák iránti bizalmat, amelyekről klinikai vizsgálatok során bizonyosodott be, hogy hatékonyak és biztonságosak is. Hozzátette: egyetlen tanulmány sem talált összefüggést a vakcina és a menstruációs ciklus változásai között.