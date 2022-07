Napszúrásnak tűnhet, de életveszélyes

Szinte az utolsó pillanatban értek be a mentők a stroke központba egy 60 év körüli, Borsod megyei férfival. A beteg felesége először csak napszúrásra gyanakodott, hiszen a férj a kánikula ellenére is egész nap a veteményes kertjükben dolgozott. Amikor viszont a férfi leült a konyhában és egy pohár vizet akart kérni, a nő észrevette, hogy férjének beszéde nehézkes, akadozó, nehezen érthető. Sejtette, hogy valami nincs rendben, ezért a mentők segítségét kérte – és nagyon is jól tette.

Napszúrás és agyvérzés: könnyű összetéveszteni a kettőt. Fotó: Getty Images

„Az életmentők megvizsgálták a beteget, akinél egy éppen zajló agyi katasztrófát állapítottak meg, így azonnal emelt szintű ellátásba kezdtek. Eközben tájékoztatták rádión a helyi stroke központot a hamarosan érkező beteg kritikus állapotáról. Gépkocsivezető bajtársunknak köszönhetően a szállítás sem vett igénybe sok időt és az utolsó pillanatban sikerült műtőbe juttatni a férfit, ahol azonnali életmentő beavatkozásokkal sikerült megállítani a további agykárosodást és megmenteni a beteg beszédközpontját is” – számolt be az esetről közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A poszt alatt többen gratuláltak feleségnek, amiért felismerte, hogy férjének szakértői segítségre van szüksége. Az egyik kommentelő azt írta, a stroke kiszámíthatatlan, és észrevenni sem egyszerű. Egy nő pedig úgy fogalmazott, hogy ő konkrétan a mentők gyors kiérkezésének és a mielőbbi beavatkozásnak köszönheti, hogy 6 évvel ezelőtti stroke-ját túlélte.

Agyvérzés esetén minden perc számít! A maradandó súlyos károsodások és a halál elkerülése érdekében tehát nagyon fontos, hogy a beteg mielőbb szakértői segítséghez jusson. Az időben történő cselekvést azonban megnehezíti, hogy bizonyos esetekben úgy tűnhet, az érintett csupán részeg.

Vegyük komolyan a furcsa panaszokat!

Az agyi érkatasztrófának két típusát különböztetjük meg. Az agyi infarktus esetében az agyat ellátó ér záródik el egy vérrög miatt – az esetek 80 százalékában erről van szó. A jóval ritkább agyvérzés pedig az agyat ellátó ér megrepedése miatt alakul ki. A köznyelvben ugyan gyakran összemossák a két kórképet, az biztos, hogy mindkettőt komolyan kell venni, és gyanú esetén azonnal hívni kell a mentőket. Az agyban ugyanis mindkét esetben oxigén- és tápanyagellátási zavar alakul ki, annak pedig akár visszafordíthatatlan károsodás, agyelhalás, de akár kóma vagy akár halál is lehet a következménye.

Az agyvérzés és a stroke hirtelen alakul ki, bár néhány funkciózavar lassan, fokozatosan is megjelenhet. A tünetek egyénileg eltérőek lehetnek, hiszen a panaszokat és azok súlyosságát nagyban befolyásolja az érintett agyi terület, illetve az oxigénhiány és az agyi elhalás mértéke is. Azonban nem árt észben tartani, hogy az alábbi, a napszúrásra is jellemző tünetek utalhatnak agyi infarktusra vagy agyvérzésre is:

mozgáskoordinációs zavar;

beszédzavar;

szédülés és rossz közérzet;

hányinger, hányás;

erős, lüktető fejfájás.

Az agyi érkatasztrófa gyakori jele továbbá az arc félrehúzódása, a végtagokra kiterjedő, féloldali részleges vagy teljes bénulás, az érintett oldali szemhéj csüngése és a kinyújtott nyelv ferdesége is. De akkor is gyanakodjunk, ha az érintett kettős látásra, látótérkiesésre vagy féloldali látásvesztésre panaszkodik. A napszúrásra viszont a felsoroltak mellett az izomgörcsök – amelyek a leggyakrabban a lábban, a karban és a hasban jelentkeznek –, az izzadás elmaradása és a hasmenés is felhívhatja a figyelmet.



A legfontosabb, hogy ha csak egy kis esélyt is látunk arra, hogy az érintettnél agyi érkatasztrófa zajlik, azonnal tárcsázzuk a 112-t. A segítség kiérkezéséig ne hagyjuk egyedül a beteget, biztosítsuk a mentőknek az akadálytalan bejutást, valamint kövessük a vonalban lévő mentésirányító utasításait.