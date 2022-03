Nagy kihívást jelent a menekülthullám a gyermekorvosoknak

"Március elseje körül találkoztam az első betegekkel, azóta fokozatosan emelkedik a számuk" - mondja az egyik budapesti kórház gyermekorvosa, akivel a Szabad Európa beszélgetett a menekülthullám jelentette plusz feladatokról. A megkérdezett szakember szerint nincs külön kórházi protokoll a menekült gyermekek ellátására, megnehezíti azonban a dolgot, hogy sokuk oltottságát sem lehet ellenőrizni.

Nem tudni, hány menekült kapta meg a kötelező oltásokat

Egyelőre napi néhány beteget látnak csak el, nagy tömegben egyelőre nem keresték fel a rendelőt. Kárpátaljai magyarok és ukránok egyaránt jelentkeznek, többnyire láz, hányás, hasmenés miatt fordulnak orvoshoz a szülők, és jellemző, hogy gyorsan szeretnének valami megoldást, mert mennek is tovább.

A magyar egészségügy is egyre több Ukrajnából érkező menekültet lát el. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Külön kórházi protokoll nincs a háború elől menekülő gyerekekre. Ugyanakkor valószínűleg számolni kell az érkezésükkel olyan fertőző betegségekkel, amelyek ellen a magyar lakosság alapvetően oltott. Ukrajnában a gyermekek oltási rendje lényegesen nem különbözik a magyar oltási rendtől. Van némi eltérés abban, hogy hány hónaposan kapják meg az oltásokat, de gyakorlatilag ugyanazokat adják be nekik, mint a magyar gyerekeknek, leszámítva abárányhimlőés a pneumococcus elleni oltást, ezek Ukrajnában még nem kötelezők, csak választhatók. A probléma az orvos szerint inkább az alacsony átoltottság lehet. Mint mondja, nem tudják ellenőrizni, hogy az Ukrajnából érkező gyermekeket valóban beoltották-e. Ha nincs oltási könyv, bemondás alapján kell elhinniük.

Ukrajnában 2018-19-ben volt jelentősebb kanyarójárvány, amelyet a koronavírus 2020-ra kiszorított, hiszen a Covid miatt elrendelt korlátozások, a maszkviselési, távolságtartási kötelezettség, a közösségi együttlétek tilalma a kanyaró ellen is hathatott. De még így is 2020-ban 264 regisztrált ukrajnai kanyarós megbetegedésről ír az Egészségügyi Világszervezet (WHO), ami ahhoz képest, hogy Magyarországon egy sem volt, magas szám. A kanyaró azért is veszélyes, mert nagyon gyorsan képes terjedni: aki elkapja, az 12-18 másik embert betegíthet meg egy arra fogékony, kevéssé oltott populációban.