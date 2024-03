Pizzásdoboz, popcorn – így óvd meg magad a konyhai mérgektől

Két úgynevezett örök vegyi anyag, a PFAS és a BPA az elmúlt években egyre inkább a kutatók és a fogyasztók aggodalmának középpontjába került. Nem véletlenül. Akarva-akaratlan körbe vagyunk ugyanis véve ezekekkel, ráadásul sosem tűnnek el az emberi szervezetből – hívja fel a figyelmet a National Geographic.

Nem mindegy, milyen serpenyőt használsz. Fotó: Getty Images

Bennünk és körülöttünk

A könnyen tisztítható edények, serpenyők gyakran PFAS, azaz per- és polifluoralkil anyagok felhasználásával készülnek. Ezek ellenállóvá teszik a hővel, olajjal, foltokkal, zsírral és vízzel szemben, és elérik, hogy az étel ne tapadjon, égjen oda a serpenyőhöz. A PFAS-ok azonban az ember által előállított vegyületek azon csoportjába is tartoznak, amelyeket örökös vegyi anyagoknak nevezünk, vagyis a környezetben és az emberi szervezetben végtelen ideig megmaradhatnak, néha pedig mérgező hatásúak. A PFAS-ok mindenhol megtalálhatók – a foltálló kanapén, a tűzoltóhabokban és persze a konyhai eszközökben is, ráadásul mára szinte valamennyiünk szervezetében jelen vannak – mondta el a portálnak Tasha Stoiber. Az Environmental Working Group vezető kutatója kiemelte: ez egy hatalmas vegyi anyag család, amelybe nagyjából 15 ezer különböző vegyület tartozik. Mindegyikük fluor-szén kötést tartalmaz, ami egyedi tulajdonságokkal ruházza fel őket, például folt-, zsír- vagy vízállóvá teszi őket.

Hivatalosan az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja szerint a PFAS-nak való kitettség emberi egészségre gyakorolt hatásai bizonytalanok, és további kutatásokat igényelnek. Az ügynökség azonban azt is elismeri, hogy a meglévő állatkísérletek szerint hatással lehet a szaporodásra, a pajzsmirigy működésére, az immunrendszerre, illetve károsíthatják a májat. "Ma már elég orvosi tapasztalat áll rendelkezésre ahhoz, hogy megállapítsuk: ezek a vegyületek valóban komoly egészségügyi problémákat okoznak" – hangsúlyozza Keith Vorst, az Iowai Állami Egyetem Polimer és Élelmiszervédelmi Konzorciumának igazgatója.

A biszfenol-A (BPA) a vegyi anyagok teljesen más osztályából származik, amelyet kemény polikarbonát műanyagok előállítására használnak. Ez a vegyi anyag megtalálható mások mellett bizonyos élelmiszerdobozokban, üdítős flakonokban, fogászati tömítőanyagokban és műanyag játékokban. "Ez alapvetően egy környezeti ösztrogén. Megzavarhatja a hormonokat a szervezetben és a mellrák megnövekedett kockázatához vagy termékenységi problémákhoz vezethet" – mondja Tasha Stoiber.

Hogy hol találhatók meg ezek a vegyi anyagok a konyhádban? Lényegében mindenhol.

Így kapod kisebb dózisban

Bár a BPA-t már régóta tudjuk ellenőrizni a csomagolásokon lévő jelölések alapján, a PFAS-ok alattomosabbak. Gyakran megtalálhatók ugyanis például a pizzásdobozokban vagy a mikrohullámú popcorntasakokban is. Ezzel kapcsolatban kiderítették, hogy aki több gyorséttermi ételt eszik, annak általában magasabb a PFAS szintje, szemben azokkal, akik több frissen készített ételt fogyasztanak.

A PFAS-ok ráadásul annyira elterjedtek a környezetünkben, hogy mára megtalálhatók bizonyos élelmiszerekben (függetlenül a csomagolástól), sőt a vízben is. Teljesen kizárni tehát nem lehet, de így csökkentheted a veszélyt:

- Válts bevonat nélküli serpenyőkre! Ezek üvegből, szénacélból vagy öntöttvasból készültek.

- Főzz magadnak otthon, ne kész ételt vegyél!

- Ne tegyél műanyag edényt a mikrohullámú sütőbe!