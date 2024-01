Legyőztél egy vírusfertőzést? Még csak most jöhet a neheze!

A súlyos vírusfertőzések és a neurodegeneratív betegségek közötti kapcsolatot feltáró összefüggésre derült fény. Az amerikai National Institute on Aging kutatói szerint ugyanis azoknál, akik vírusos agyvelőgyulladást szenvednek el, 31-szer nagyobb eséllyel alakul ki Alzheimer-kór – számol be egy friss kutatás eredményeiről a Science Alert.

A vírusok többre képesek, mint gondoltuk. Fotó: Getty Images

Az oltás csökkentheti a kockázatot

A kórtörténetek vizsgálatakor az is kiderült, hogy akik egy influenza szövődményeként tüdőgyulladást kaptak és emiatt kórházi kezelésre szorultak, azok között a demencia, a Parkonson-kór és az ALS kockázata is megnövekedett. Emellett a különféle bélfertőzések, a vírusos eredetű agyhártyagyulladás és az övsömörért felelős varicella-zoster vírus is hozzájárultak különböző neurodegeneratív betegségek kialakulásához. Mindezen összefüggések vizsgálatakor fény derült arra is, hogy ezeknek a fertőzéseknek a agyra gyakorolt hatása akár másfél évtizeden keresztül fennmaradhat. Ami pedig a legriasztóbb konklúzió, hogy az említett vírusok mintegy 80 százaléka képes átjutni a vér-agy gáton, így tehát képes közvetlen hatást gyakorolni az agyra.

„Bár a vakcinák nem előzik meg a megbetegedést, nagy százalékban csökkentik a kórházi kezelések számát. Ezt figyelembe véve tehát a védőoltás csökkentheti a neurodegeneratív betegségek kialakulásának kockázatát” – hangsúlyozzák a kutatók.