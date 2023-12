Legyőzte a rákot az Agymenők színésznője

Néhány héttel ezelőtt adott hírt először daganatos betegségéről Kate Micucci. A Magyarországon Agymenők címen futó sorozatban (angol nevén The Big Bang Theory) is feltűnt komikus akkor azt írta: szerencsére nagyon korán elcsípték a daganatot, és a napokban egy műtéten is átesett. Állapotát azóta is figyelemmel kísérték az orvosai, a Fox News friss híre szerint pedig úgy tűnik, legyőzte a betegséget.

A színésznő az orvosai szerint kigyógyult a rákból. Fotó: Getty Images

"Remek hírem van, mégpedig az, hogy rákmentes vagyok! A múlt heti műtét remekül sikerült" - árulta el Micucci (43) a TikTok bejegyzésében. A színésznő azt is elárulta: az orvosi papírok alapján a daganatot sikeresen eltávolították, nem lesz szüksége további kezelésre. Micucci a bejegyzésben megköszönte az őt kezelő orvosok és nővérek odaadó munkáját is, és háláját fejezte ki azért is, hogy ilyn korán felfedezték a betegségét.

Korábbi bejegyzésében a színésznő arról írt: teljesen váratlanul érte a tüdőrák diagnózisa, márcsak amiatt is, mert soha életében egy szál cigarettát sem szívott el. A problémára egy szokatlanul magas érték hívta fel a figyelmet a vérképében. A laborvizsgálatot ezután további vizsgálatok követték, így derülhetett fény még korai stádiumban a betegségére.