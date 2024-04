Egy daganat az érintettre, a családjára és a társadalomra is óriási terhet ró – hangzott el a 32. Nemzeti Rákellenes Napon. A Magyar Rákellenes Liga eseményén a rákterápia jelenét és jövőjét mutatták be, egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a legbiztosabb "módszer", ha maga a betegség nem alakul ki. Ezért pedig mi magunk is sokat tehetünk.

Fotó: Nemes-Mozer Mária

Rákellenes Kódex a megelőzésért

Az április 10-i Nemzeti Rákellenes Naphoz kapcsolódóan április 11-én és további négy napon át öt helyszínen szervez szűrést a Magyar Rákellenes Liga Miskolcon és környékén, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház munkatársaival együttműködésben – számolt be nyitóbeszédében a "Helybe visszük a szűrővizsgálatokat" program idei útvonaláról Rozványi Balázs. A Magyar Rákellenes Liga elnöke hangsúlyozta: a megelőzés egyik alapja a rendszeres szűrés.

Az eseményen többször is felhívták a figyelmet az Európai Rákellenes Kódex legfontosabb pontjaira, amelyek betartásával a daganatos betegségek egyharmada megelőzhető. Ezek:

Ne dohányozz! Otthonodat, munkahelyedet tedd dohányfüstmentes környezetté! Óvakodj az elhízástól! Iktasd napirendedbe a rendszeres mozgást! Minél kevesebb időt tölts ülve! Táplálkozz egészségesen! Mértékkel vagy egyáltalán ne fogyassz alkoholt! Óvakodj a túlzott napozástól, gondoskodj a napvédelemről és kerüld a szoláriumot! Szellőztess naponta, hogy csökkenjen otthonod radonsugárzás-szintje! Ha teheted, szoptasd a gyermeked! Légy óvatos a hormonpótló kezelésekkel! Igényeld 12. életévét betöltött lányod és fiad számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást! Fogadd el a meghívást és vegyél részt szervezett vastagbélszűrésen, nőként pedig emlőszűrésen, méhnyakszűrésen is! Ötvenéves kor felett évente vegyél részt általános orvosi vizsgálaton, férfiként pedig prosztatavizsgálaton!

Az esemény fővédnöke, Dr. Révész János emlékeztetett: a rák diagnózisa az orvosi és kutatómunkának köszönhetően ma már nem egyenlő a halálos ítélettel. Ahhoz azonban, hogy valóban javuljanak a gyógyulás esélyei, szükség van az edukációra is, hiszen a terápia ideje alatti orvos-beteg együttműködés éppolyan fontos, mint maga a kezelés. Az országos kórház-főigazgató egyúttal kiemelte: „a rák az érintett és a családja mellett jelentős terhet ró a társadalomra is. Nem szabad tehát tabuként, "skarlátbetűként" kezelni, hiszen társadalmi összefogással menthető meg a legtöbb érintett.”

Fotó: Nemes-Mozer Mária

Már nem csak az életmentés a cél

„A legjobb rák az, ami nem alakul ki” – kezdte előadását Dr. Polgár Csaba. Az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója kiemelte: a legmodernebb terápiás eszközök alkalmazása ellenére sem fogják tudni megelőzni a növekvő daganatszám társadalomra nehezedő hatását, a hangsúly tehát a megelőzésen van. Az emlőrák brachyterápiás sugárkezeléséről elmondta: az új eljárás során a radioaktív izotópokat közvetlenül a daganatba vagy annak közvetlen környezetébe sugározzák, így nagyobb hatásfokkal képes elpusztítani a rákos sejteket. A besugárzás pontos helyét ráadásul ma már 3D-s CT képalkotó eljárással határozzák meg. „Ez tehát egy régebbi eljárás modernizált változata, amivel reméljük még több emlőt és életet tudunk majd megmenteni” – vetítette előre a főigazgató.

Az emlőrák akár 5-10 éven belül is kiújulhat, a korábbi protokoll pedig az volt, hogy ilyenkor eltávolították az egész emlőt. Az említett gyorsított emlőbesugárzással azonban másodszor is elvégezhető a sugárkezelés anélkül, hogy csonkolásra kerülne sor. Akár két napra is lerövidülhet így a kezelés ideje, legalább ugyanannyira hatékony, mint a korábbi sugárkezelések, kevesebb mint tíz százalék a kiújulás esélye és kevesebb a bőrmellékhatás, így szebb kozmetikai eredmény érhető el – sorolta az eljárás előnyeit a főigazgató, hozzátéve, hogy ez a kezelés nem segíthet mindenkin. Ötven év alatt, illetve bizonyos meglévő betegségek esetén például egyáltalán nem alkalmazzák.

Ma már nem csak az a cél, hogy megmentsük a betegeket a haláltól, hanem az is, hogy rehabilitálva ugyanolyan életminőséget biztosítsunk nekik, mint a betegségük előtt. Erre pedig akkor van a legnagyobb esély, ha az emberek élnek az ingyenes szűrővizsgálatok lehetőségével.

A jövő terápiája a robotoké

Az elsősorban onkológiai beavatkozásoknál alkalmazott robotsebészeti eszközök térhódításáról, a modern technológia jelenéről és jövőjéről Dr. Tenke Péter beszélt. A Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház Urológiai Osztályának osztályvezető főorvosa elmondta: a Da Vinci robotsebészeti rendszer radikálisan átalakította a sebészetet. Hétszer többféle mozgást képes elvégezni, mint a sebész csuklója, és precízebb eljárást tesz lehetővé, hiszen a laparoszkópiás eszközök által nehezen vagy egyáltalán nem elérhető szögekből is stabil hozzáférést biztosít. Emellett kisebb vérveszteség lép fel a robot-vezérelt műtét közben, rövidebb kórházi tartózkodást igényel a betegek részéről, akiknek ráadásul a felépülést követő életminőségük is jelentősen jobb, mint a laparoszkópos vagy nyílt feltárásos műtéteket követően.

Ami pedig a másik oldalt illeti: a digitális technológiákhoz szokott fiatal orvosok számára könnyedén elsajátítható módszerről van szó. És még egy hatalmas előny: a sebészeket gyakran érintő hátfájdalmat is jelentősen visszaszorította. A robot-asszisztált sebészetnek köszönhetően ugyanis ma már nem kell feltétlenül 6-8 órán keresztül egy kiforgatott testhelyzetben állva műteniük, hanem ülve végezhetik a beavatkozást, sőt ha kell, közben fel is állhatnak megmozgatni a tagjaikat.

Fotó: Nemes-Mozer Mária

Nem véletlen tehát, hogy mára minden huszadik másodpercben átesik valaki egy robotsebészeti műtéten, amiből eddig 13 milliót végeztek szerte a világon. Magyarországon pedig két év alatt 1600 robotsebészeti beavatkozást hajtottak végre, így Európában a legdinamikusabban fejlődő ország lettünk, ami az eljárást illeti. Jó-jó, de nem túl drága eljárás ez? – idézte a professzor a kérdést, amit gyakran szegeznek neki, ha robotokról van szó. A magyarázata viszont elég egyértelműen rávilágít arra: mennyire költséghatékony eljárásról van szó. Ha ugyanis robotsebészeti eljárást alkalmaznak, a beteg rövidebb időt tölt kórházban, kevesebb gyógyszert és orvostechnikai eszközt használ, nem igényel annyi orvost és egészségügyi személyzetet, valamint gyorsabb a rehabilitációja is. Vagyis az érintettek jóval hamarabb képesek visszatérni a munkahelyükre – átlagosan ötven nap helyett már a tizenegyedik napon.

2025-ben várható, hogy megjelenik a single-port, ami a laparoszkópos háromlyukú beavatkozással szemben képes lesz egyetlen lyukon keresztül elvégezni a műtétet. A robotsebészet következő szintje tehát még kevesebb fájdalommal jár és gyorsabb felépülést tesz majd lehetővé.

A gyógyításnak feltétele is van

Az előző előadáshoz kapcsolódva az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója elárulta: a tüdőrák ellátásában is elérhető már a robotsebészeti technológia, ennek azonban feltételei vannak a betegek részéről is. „A legfőbb feltétel, hogy ezt az alattomos betegséget minél korábbi stádiumában kapjuk el” – fogalmazott Dr. Bogos Krisztina. A lesújtó statisztikába is beavatta a hallgatóságot: a tüdőrák jelenleg vezető halálok, évente 2 millióan betegszenek meg, 1,8 millióan pedig bele is halnak világszerte. Ahhoz, hogy ezen az arányon javíthassunk, a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, a legfontosabb tehát, hogy minél többen letegyék a cigarettát – beleértve annak elektromos változatát is –, ezt megtenni pedig sosincs késő! A dohányzás ugyanis jelentősen növeli a tüdőrák kialakulásának kockázatát, kissejtes tüdőkarcinóma pedig szinte kizárólag dohányosoknál fordul elő – hangsúlyozta a főigazgató, aki abba is beavatott, hogy a tüdőrákkal küzdő betegeik 80 százaléka dohányzott már hosszabb-rövidebb ideig életében. A dohányzás ráadásul – ideértve a passzív dohányzást is – gyomor és urológiai daganatok kialakulásában is kockázati tényező.

A mellkasröntgen nem alkalmas minden kis méretű elváltozást, korai stádiumú daganatot kimutatni, ezzel szemben az alacsony dózisú (LD) CT szűrés a szív vagy a rekeszizom mögötti területeken megbújó daganatokat is képes kimutatni. Minimum 1.6 millió kóros sejtnek kell egy helyen összegyűlnie ahhoz, hogy a mellkasröntgen felvételén már látható legyen egy rosszindulatú elváltozás, a CT ennél jóval pontosabb és precízebb. „Csak ezzel az új technológiával csökkenthető tehát a tüdődaganat okozta korai halálozás, így ugyanis jóval korábbi stádiumában kiszűrhetjük a rosszindulatú elváltozásokat, amikor még operálható. Akiken eddig így találtunk daganatot, azok 80 százalékát műtéttel meg is tudták menteni. Sőt, ilyenkor még a sugárkezelés is elégséges lehet olyanoknál, akiknél a betegségük miatt esetleg nem jöhet szóba az invazív technológia” – mondta el a főigazgató szűrőprogramról, melyre egyelőre a betegeknek vagy betegszervezeteknek kell jelentkezniük, céljuk azonban, hogy széles körben is elérhetővé váljon a lakosság számára.