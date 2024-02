Több mint 150 élő lárvát találtak egy floridai férfi orrában

Floridai orvosok 150 élő lárvát távolítottak el februárban egy ráktúlélő orrából és orrmelléküregeiből. A férfi már október óta érezte, hogy valami nincs rendben, de csak február 9-én fordult orvoshoz, amikor az arca és az ajkai is megduzzadtak, és vérezni kezdett az orra - írja a New York Post.

A vizsgálat során pedig közölte az orvos, hogy "valamilyen mozgást lát odabent". Mikor kamerával is feltérképezte az orrát, meglátta a több tucat lárvát, amik az orrából és az orrmelléküregeiből táplálkoztak. A levetett szöveteik és ürülékük pedig komoly gyulladást okozott.

A meg nem nevezett férfi hónapok óta érezte, hogy valami nincs rendben. Fotó (Illusztráció): Getty Images

A vizsgálatot végző Dr. David Carlson szerint sokféle méretűek voltak a lárvák, a legnagyobbak akkorák voltak, mint a kisujja hegye.

"Egyes lárvák mozgolódtak és táplálékot kerestek, és voltak olyanok is, amelyek a szövetekbe fúródtak" - nyilatkozta. Utóbbiakat jóval nehezebb volt eltávolítani, több eszközt is be kellett vetnie a műtétet végző csapatnak.

"Elérték a koponyaalapját is, közvetlenül az agya alatt. Ha átmentek volna rajta, az megölhette volna a beteget" - magyarázta Carlson.

A floridai beteg orrából 30 évvel ezelőtt eltávolítottak egy rákos daganatot, ezért az átlagosnál nagyobb orrmelléküregei vannak, és az immunrendszere gyengébb.

Azóta speciális parazitaellenes öblítést kapott az orrába, és várhatóan teljesen fel fog épülni.

A lárvákat elküldték járványtani vizsgálatra, hogy megállapítsák a fajtájukat. A férfi úgy gondolja, hogy azért juthattak be az orrába, mert döglött halakhoz nyúlt. "Korábban a folyóban öblítettem a kezemet, most már fertőtlenítőt használok, és nem érintem meg az orromat a kezeimmel előtte" - nyilatkozta.