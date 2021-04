Koronavírus: újabb tömeges oltási kampány indul itthon

Meg lehet győzni az oltást ellenzőket? Kattintson, és kiderül!

A Telex beszámolója szerint a háziorvosok két e-mailt is kaptak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK), melyben az elkövetkező két hét oltási programjáról értesítik őket. Az egyik levélben György István, az országos oltási munkacsoport vezetője tájékoztatta a háziorvosokat arról, hogy az április 24-25-i hétvégén, valamint a következő hét közepén előreláthatóan nagyobb mennyiségű Sinopharm-vakcina érkezik Magyarországra, ezért a jelenleg rendelkezésre álló vakcinákat mielőbb be kell adni a regisztráltaknak. Ennek érdekében úgynevezett "tömeges oltási szakaszt" vezetnek be április 26-30. és május 3-5. között, melynek keretében az országos teljes egészségügyi szolgáltatói oltási kapacitást bevonják az oltási folyamatba. Ez azt jelenti, hogy az eddiginél is intenzívebben vonják majd be az oltási programba a háziorvosokat.

Egy nőt beoltanak az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcina második adagjával a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Előnyt élveznek a 45 év felettiek

A NEAK másik leveléből további részletek is kiderültek az oltási programról, a többi közt például az is, hogy az oltásra regisztráltak listáját a háziorvosok legutóbb új, korcsoportos bontásban kapták meg. A levélben kiemelték, hogy elsődlegesen a 45 évesek és annál idősebbek oltását kell megszervezni, de a fiatalabb páciensek a korábban egyeztetettek szerint megkaphatják a védőoltást. A lap emlékeztetett, hogy ezzel az oltások korhatára csökkent, eddig ugyanis a 60 éven felüliek számítottak elsősorban kiemelt csoportnak. Ez feltehetően a koronavírus hazánkban is elterjed brit variánsának köszönhető, amely már a fiatalabb korosztályokat is veszélyezteti.

Érdekesség azonban, hogy a háziorvosokhoz eljuttatott lista teljes körűen tartalmazza az orvosok praxisába tartozó 45 éves és annál idősebb betegeket, függetlenül attól, hogy regisztráltak-e az oltásra vagy sem. A NEAK szerint ezzel lehetőséget biztosítanak a háziorvosoknak arra, hogy szükség esetén felhívja a még nem regisztrált betegek figyelmét a védőoltás fontosságára.

A háziorvosok ezen felül külön listát kapnak azokról a páciensekről is, akik még nem regisztráltak az oltásra, és nem is kapták meg azt korábban - a levélben írtak szerint ezeknek a személyeknek is javasolni kell a koronavírus elleni vakcinára való regisztrációt.

