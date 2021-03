Koronavírus: ennyit kapnak a túlórázó háziorvosok

Az oltási program ütémének felgyorsítása érdekében a kormány kiegészítő díjazást biztosít a háziorvosok oltási tevékenységéhez, és az általuk végzett hétvégi oltásokhoz. A különdíjazással tehát megbecsülik a háziorvosok munkáját, valamint elősegítik, hogy az eddig regisztráltak már húsvétig megkaphassák az első koronavírus elleni oltásukat.

Hasitz Ágnes háziorvos szombaton adta be a vakcinát egy nőnek. MTI/Mohai Balázs

Több munkájuk lesz a házorvosoknak

Az oltási munkacsoport most is jelentős feladatokat bíz a háziorvosokra. Minden háziorvos köteles részt venni a lakosság COVID-19 elleni immunizálásában. A kórházi oltópontok mellett már most is több mint ötezer háziorvosi rendelő van kijelölve oltópontként. A háziorvosok jelenleg is végzik a regisztrált idősek és a 60 év alatti krónikus betegek oltását. A rájuk bízott feladatok a következő hetekben tovább nőnek, hiszen az a cél, hogy rövid időn belül minél több ember megkapja az oltását. Ezért hétvégén, szabad- és munkaszüneti napokon is számítanak a háziorvosok munkájára - olvasható az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) közleményében.

Ennyit kapnak érte

Egy teljes munkaszüneti napra 80 ezer, fél napra pedig 40 ezer forint jár a háziorvosoknak minden olyan esetben, ha adott időben az oltandók legalább 50 százaléka megjelenik a rendelőben. Ellenkező esetben a háziorvosok csak a támogatás összegének felére lesznek jogosultak. A járványügyi feladat magába foglalja az előzetes kivizsgálást, az új típusú koronavírus elleni vakcina beadását, a páciens megfigyelését, valamint az oltással kapcsolatos adminisztrációt is. A háziorvosok hétvégi oltásának fedezetére a kormány 6,4 milliárd forintot biztosít.

